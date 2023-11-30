Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye - AB Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısına katıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türkiye - AB Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısına katıldı. Bakan Yumaklı, toplantıda gıda güvenliği, coğrafi işaretler ve IPARD programı gibi konuları ele aldıklarını belirtti.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türkiye - AB Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısına katıldı.

Bakan Yumaklı toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye - AB Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantımız için Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel'deyiz. Gıda güvenliği, coğrafi işaretler, IPARD programı gibi birçok farklı konuyu ele aldık. Ortak politikalar çerçevesinde iş birliğinin geliştirilmesi en büyük hedefimiz" dedi.