Deprem bölgesindeki kadınlar için eğitim ve istihdam buluşması

Şule Yüksel Şenler Vakfı'nın "Deprem Bölgesi Şule Yüksel Şenler Eğitim ve Meslek Atölyeleri" programına katılan kadınlar için "Kursiyer ve Mezuniyet Buluşması" programı düzenlendi.

İstanbul Bahçelievler'de bir otelde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen programda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Şule Yüksel Şenler'in adını yaşatmaya devam eden vakfı tebrik ettiğini söyledi.

Işıkhan, 28 Şubat döneminin en çok zarar görenlerinin kadınlar ve gençler olduğunu vurgulayarak, "Böyle kara bir dönemde, maşeri vicdanın sesi soluğu olma cesaretini gösteren, kalemiyle, kelamıyla ve duruşuyla hakikatin savunuculuğunu yapan Şule Yüksel Şenler gibi önemli şahsiyetlerin öncülüğünde hak, hukuk ve özgürlük mücadelesi güç kazanmış, hamdolsun bugünlere gelinmiştir." dedi.

Bugün kadınların hayatın her alanında, inançlarıyla sosyal hakları arasında bir tercih yapmak zorunda bırakılmadan bilfiil varlık gösterebildiğini anlatan Işıkhan, "Bakanlık olarak kadın ve genç istihdamına yönelik geliştirdiğimiz projelerle, özellikle kadınlara öncelik verdiğimiz programlarla bu mücadeleye önemli katkılar sunmaya devam ediyoruz. Bu anlayışla sadece istihdamı değil, aynı zamanda nitelikli iş gücüne dayalı kayıtlı istihdamı da önceleyen politikalarımızla 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal özgürlüğünün en büyük destekçisi olmanın gayreti içerisindeyiz." şeklinde konuştu.

Işıkhan, 2024 yılında mesleki eğitim, teşvik ve hibe gibi desteklerle kayıtlı kadın istihdamının artırılmasını hedefleyen kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, kadın kooperatifleri ve özel sektör kuruluşlarını aynı programda bir araya getiren İş Pozitif programını hayata geçirdiklerini hatırlatarak, Emine Erdoğan'ın liderliğinde yürüttükleri bu projeyle bugüne kadar 2 milyon 306 bin kadının işe yerleştirilmesinin sağlandığını belirtti.

"Kadın istihdam oranını en fazla arttıran ülkelerden biri haline geldik"

İŞKUR aracılığıyla 2002 yılından bu yana yüzde 33,7'si kadın olmak üzere toplam 17 milyon kişinin istihdama katılımını sağladıklarını ifade eden Işıkhan, sözlerine şöyle devam etti:

"İŞKUR vasıtasıyla yürüttüğümüz aktif iş gücü programlarımızdan bugüne kadar toplam 5 milyona yakın vatandaşımız faydalanmış ve bunun yüzde 52,7'sini de kadınlar oluşturmuştur. Aynı şekilde bugüne kadar mesleki eğitim kursundan faydalanan 1 milyon 900 bin kişinin yüzde 58'ini kadınlar oluşturmaktadır. İşbaşı eğitim programlarından yararlanan 2 milyon 600 bin kişinin yüzde 49,7'si ise yine kadınlardan oluşmaktadır. TÜİK verilerine göre Türkiye, son 17 yılda kadın iş gücüne katılma oranını 15 puan arttırarak yüzde 21,2'den yüzde 36,2'ye yükseltmiş ve OECD ülkeleri arasında kadın iş gücüne katılma oranını en fazla arttıran ülkelerden biri olmuştur. Son 18 yılda kadın istihdam oranı ise 12,8 puan artarak 19,3'ten yüzde 32,1'e taşındı ve kadın istihdam oranını yine en fazla arttıran ülkelerden biri haline geldik. Ayrıca bugün emekleri ve alın terleri ile bu programı daha da anlamlı hale getiren kursiyerlerimiz için de 11 ilimizde İŞKUR üzerinden 500 İş Gücü Uyum Programı kontenjanını tanımladık."

Işıkhan, bugün Şule Yüksel Şenler Vakfı ile İŞKUR arasında deprem bölgesindeki istihdam çalışmalarına katkı sağlayacak bir protokole imza attıklarını belirterek, "Bu işbirliği protokolü de inşallah inanıyorum ki kadınlar başta olmak üzere ülkemizin kalkınmasına, büyümesine ve hedeflerine ulaşmasına destek olacak tüm kardeşlerimiz için yeni kapılar açmış, yeni yollar çizmiş olacağız." dedi.

"Bugün itibarıyla Türkiye genelinde 107 bin 299 kurs açtık"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise yarın Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan öğrencilere başarılar diledi.

Bakan Tekin, 2002 yılında Türkiye'de çocukların 350 bin sınıfta ders gördüğünü, bu 350 bin sınıfın yaklaşık yarısının deprem, ekonomik ömrünü tamamlama ya da başka tür sebeplerden dolayı yıkıldığını söyledi.

Derslik sayısının şu anda 750 bine ulaştığını kaydeden Bakan Tekin, çocuklara bu imkanı sağlamak için her yıl bütçede Milli Eğitim Bakanlığı'na öncelik verilmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Bakan Tekin, şunları kaydetti:

"Ülke genelinde 1001 Halk Eğitim Merkezimiz var. Geçtiğimiz yıl bu kurumlarımızda 326 bin 94 adet kurs açtık. Bu kurslara 6 milyon 116 bin 54 kursiyerimiz katıldı. 6 milyon kursiyerimiz için toplam 43 milyon 780 bin 670 saat kurs verdik. Bugün yani 19 Haziran itibarıyla Türkiye genelinde 107 bin 299 kurs açtık. Bu kurslara 3 milyon 7 bin 197 kursiyerimiz dahil oldu ve bu 3 milyon kursiyerimiz toplam 11 milyon 780 bin 250 saat kurs aldı. İşte o yüzden Sayın Cumhurbaşkanımızın eğitim öğretime katkısının sadece örgün eğitimde değil, çok daha farklı boyutları var."

Vakfın projesi kapsamında 52 kurs için toplam 23 bin 536 saat eğitim verildiğini belirten Tekin "Muhalefetle aramdaki en temel tartışma konularından bir tanesi sivil toplum örgütleriyle yaptığımız protokoller. Bu protokolleri eleştiren kişiler ya sayı saymayı bilmiyorlar ya da matematikten haberleri yok. 18 milyon öğrenci, 6 milyon kursiyer... Bunu organize etmek için tabii ki diğer kamu kurumlarının, bakanlıkların, sivil toplum örgütlerinin, meslek örgütlerinin işbirliğine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde 32 atölye faaliyet gösteriyor

Şule Yüksel Şenler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da vakıf olarak 2023 yılından itibaren 11 deprem ilinde hayata geçirdikleri çalışmalar kapsamında toplam 32 eğitim ve meslek atölyesinin faaliyet gösterdiğini, bunların 17'sinin tekstil, 15'inin ise kuaförlük atölyesinden oluştuğunu söyledi.

Usta, 11 deprem ilindeki atölyelerde eğitim alan 750 aktif kursiyer bulunduğunu aktararak, "3 yıllık süreç içerisinde eğitimlerini başarıyla tamamlayarak resmi belgelerini almaya hak kazanan kursiyer sayımız yaklaşık 1800'e ulaşmıştır. Bu rakamlar bizim için sadece birer veri değildir. Her biri, yeniden kurulan bir hayatı, yeniden filizlenen bir umudu ve geleceğe güvenle bakan bir aileyi temsil etmektedir. Bizler de bu atölyelerde yalnızca meslek öğretmiyoruz. Kadınların sahip olduğu potansiyeli, üretme azmini ve geleceğe dair umutlarını yeniden görünür kılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla gerçekleştirdikleri işbirliği sayesinde kursiyerlerin istihdam süreçlerini başlattıklarını kaydeden Usta, ayrıca tüm eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerden başvuruda bulunan 50'sinin kuaför veya terzi dükkanı açmasına destek olacaklarını söyledi.

Tekin, Işıkhan ve Usta, Emine Erdoğan ile birlikte, kadınların emekle yoğrulmuş ürünlerinin yer aldığı "Şule Yüksel Şenler İlhamıyla" adlı sergiyi gezerek, emekçi kadınlarla sohbet etti.

Vakfın deprem bölgesindeki çalışmaları

Şule Yüksel Şenler Vakfı, 6 Şubat depremlerinin ilk gününden itibaren afet bölgesinde yalnızca acil ihtiyaçların karşılanmasına değil, aynı zamanda kalıcı sosyal ve ekonomik iyileşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütüyor.

Vakıf bu anlayış doğrultusunda, depremden etkilenen kadınların üretim süreçlerine yeniden katılmalarını, mesleki beceriler kazanmalarını ve ekonomik hayatta daha güçlü bir şekilde yer almalarını desteklemek amacıyla 11 deprem ilinde eğitim ve meslek atölyeleri kurdu.

Bugün itibarıyla 17 tekstil atölyesi ve 15 kuaförlük atölyesi aracılığıyla 750 kadına mesleki eğitim imkanı sunan vakıf, bu atölyelerde kadınların üretmeyi, kazanmayı ve topluma değer katmayı öğrenirken, aynı zamanda umutlarını ve özgüvenlerini yeniden inşa etmesini sağladı.