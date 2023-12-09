STK'lar Cizre'de 'Filistin İnsanlık Nöbeti Çadırı' kurdu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde ' Filistin İnsanlık Nöbeti Çadırı' kuran Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilci ve üyeleri İsrail büyükelçisini sınır dışı edilip, büyükelçilik ve konsolosluğun kapatılmasını, siyasi, ekonomik ve askeri noktada ne gerekiyorsa yapılarak gerekli adımın atılmasını istedi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Şehr-i Nuh Platformunca, 38 STK desteğiyle ' Filistin İnsanlık Nöbeti Çadırı' kuruldu. Sanat Sokağında STK'lar tarafından kurulan ve Filistin'de yaşananların fotoğraflarının yer aldığı çadırda, yine STK üyeleri nöbet tuttu.

Çadır ile ilgili açıklamayı Şehr-i Nuh Platformu adına Memur-Sen Şırnak İl Başkanı Abdullah Çatı yaptı. Çatı, Filistinlilerin haklı davalarının şahidi olduklarını ve yüzlerce insanı katleden, şehit eden İsrail'in zulmünü telin etmek için bu çadırı kurduklarını söyledi. Dünyanın devam eden katliam karşısında gözlerini kapattığını ifade eden Çatı, " Filistin'in kendisini bu işgalci ve soykırımcı İsrail'e karşı savunması meşrudur ve desteklenmelidir. Filistin direnişini selamlıyoruz. Dünyanın farklı ülkelerinde Filistin'e destek veren milyonları İsrail'in vahşetine karşı tepki göstermeye ve dayanışmaya davet ediyoruz. Daracık bir alana hapsedilmiş 3 milyon insan, savaş uçaklarıyla, füzelerle, tanklarla, havadan, karadan, denizden bombalanıyor. ABD soykırıma silah taşıyor. İngiltere, Fransa, Almanya soykırıma destek veriyor. Gazze 64 günde adeta bir ölüm vadisine, devasa bir toplu mezara dönüştü. Rakamlar korkunç, 18 binden fazla şehit; bunların 7 binden fazlası çocuk, 5 bini kadın 35 bin yaralı. Bunların yüzde 80'i kadın ve çocuk, 7 bin kişi kayıp. 233 bin konut oturulamaz halde. 26 hastane, 55 sağlık merkezi, onlarca ambulans, 266 okul, 174 cami ve 3 kilise bombalandı. Çok büyük bir acı ve kahır içindeyiz. Açık ve net olarak söylüyorum, Gazze'de yaşananlar kelimenin tam anlamıyla yüzyılın soykırımıdır. Eğer dünya terörist arıyorsa İsrail'e, suçlu arıyorsa işgalcilere, suç ortağı arıyorsa Emperyalistlere baksın. Katil de orada, terörist de orada. Kim terörist sorusuna cevap arayanları, İsrail'in işgal, soykırım ve zulüm politikalarına bakmaya davet etsin" dedi.

İsrail büyükelçisini sınır dışı edip, büyükelçilik ve konsolosluğu kapatın

Çatı, "Şırnak'tan Türkiye Cumhuriyeti devletimizin yönetici ve idarecilerine sesleniyoruz İsrail büyükelçisini sınır dışı edin, büyükelçilik ve konsolosluğu kapatın, siyasi, ekonomik ve askeri noktada ne gerekiyorsa yapın ve artık bir adım atın. Tüm dünya liderlerini, sivil toplum kuruluşlarını ve Müslümanları İsrail vahşetinin bir an önce durdurulması için, Filistinlilerin sesi olmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

Açıklamanın ardından katılımcılar fotoğraf sergisini gezdi. - ŞIRNAK