Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halihazırda görev yapan öğretmenlerimizin yüzde 75'i bizim dönemimizde atandı" - Haberler

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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halihazırda görev yapan öğretmenlerimizin yüzde 75'i bizim dönemimizde atandı"

AA - Politika
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Son dakika haberleri... Salonun iç/genel planı -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Öğretmenler ve Eğitim Yöneticileri ile İftar Programı'nda konuştu.

Salonun iç/genel planı

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Öğretmenler ve Eğitim Yöneticileri ile İftar Programı'nda konuştu. (1)

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halihazırda görev yapan öğretmenlerimizin yüzde 75'i bizim dönemimizde atandı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halihazırda görev yapan öğretmenlerimizin yüzde 75'i bizim dönemimizde atandı

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Halihazırda görev yapan öğretmenlerimizin yüzde 75'i bizim dönemimizde atandı

AA / Politika

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, İftar Programı, cumhurbaşkanı, Politika, Haberler

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