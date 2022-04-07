Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Halihazırda görev yapan öğretmenlerimizin yüzde 75'i bizim dönemimizde atandı"
AA - Politika
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Son dakika haberleri... Salonun iç/genel planı -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Öğretmenler ve Eğitim Yöneticileri ile İftar Programı'nda konuştu.
Salonun iç/genel planı
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Öğretmenler ve Eğitim Yöneticileri ile İftar Programı'nda konuştu. (1)