Üye Girişi
Haberler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Togg ile Batman Valiliğine geldi

Güncelleme:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı M. Fatih Kacır, Batman'da havaalanından kendi kullandığı Togg ile Batman Valiliğine geldi. Bir dizi açılış ve etkinliğe katılmak üzere Batman'a gelen Bakan Kacır, yerli ve milli imkanlarla yapılan Togg'un direksiyonuna geçerek valiliğe ulaştı.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı M. Fatih Kacır, Batman'da havaalanından kendi kullandığı Togg ile Batman Valiliğine geldi.

Bir dizi açılış ve etkinliğe katılmak üzere Batman'a gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı M. Fatih Kacır, Batman Havaalanı'nda yerli ve milli imkanlarla yapılan Togg'un direksiyonuna geçerek Batman Valiliğine geldi. Valilik girişinde Batman Valisi Ekrem Canalp ve il protokolü tarafından karşılanan Bakan Kacır, şeref defterini imzaladı. Bakan Kacır'a kentin simgesi olan atbaşı plaketi takdim eden Vali Canalp, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bakan Kacır, daha sonra valilik makamına geçti. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Batman Valiliği Batman TOGG Teknoloji Politika Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ethem Eke kimdir? Memleket Partisi Adana Belediye Başkan Adayı Ethem Eke kaç yaşında, nereli? Osman Arslan kimdir? AK Parti Kırşehir Belediye Başkan Adayı Osman Arslan kaç yaşında, nereli? Zafer Burak Hasar kimdir? Memleket Partisi Ankara Belediye Başkan Adayı Zafer Burak Hasar kaç yaşında, nereli? Mehmet Uyanık kimdir? AK Parti Amasya Belediye Başkan Adayı Mehmet Uyanık kaç yaşında, nereli? Cüneyt Oğuz kimdir? Memleket Partisi İzmir Belediye Başkan Adayı Cüneyt Oğuz kaç yaşında, nereli? Cemal Arıkan kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemal Arıkan kaç yaşında ve nereli? Berk Hacıgüzeller kimdir? Memleket Partisi İstanbul Belediye Başkan Adayı Berk Hacıgüzeller kaç yaşında, nereli? Ramazan Altan kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı Ramazan Altan kaç yaşında, nereli? Suat Kılıç kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Suat Kılıç kaç yaşında ve nereli? Semra Sökme kimdir? Yeniden Refah Partisi Amasya Belediye Başkan Adayı Semra Sökme kaç yaşında ve nereli? Mehmet Şafi Erim kimdir? Yeniden Refah Partisi Ağrı Belediye Başkan Adayı Mehmet Şafi Erim kaç yaşında ve nereli? Nazif Atalay kimdir? Yeniden Refah Partisi Adıyaman Belediye Başkan Adayı Nazif Atalay kaç yaşında ve nereli? Erol Demir kimdir? Gelecek Parti İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Erol Demir kaç yaşında, nereli? Nevzat Altıtok kimdir? Gelecek Partisi İstanbul-Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Nevzat Altıtok kaç yaşında, nereli? Aynur Tatlı kimdir? Gelecek Partisi İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı Aynur Tatlı kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title