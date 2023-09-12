Salihli İlçe Jandarma Komutanı Veda Etti

Manisa'nın Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı görevini vekaleten yürüten Üsteğmen Sercan Karaçalı, ilçeye veda etti.

Salihli İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan'ın Azerbaycan görevi esnasında, İlçe Jandarma görevini vekaleten yürüten Üsteğmen Sercan Karaçalı, Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam'a veda ziyaretinde bulundu.

Üsteğmen Sercan Karaçalı'ya Salihli'de yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Kaymakam Sağlam, özverili çalışmalarından dolayı başarı belgesi takdim etti ve başarılarının devamını diledi.

Kaymakam Sağlam, Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanı olarak atanan Üsteğmen Sercan Karaçalı'ya başarılar diledi. - MANİSA