Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'Batı, Rusya ve Ermenistan'ın arasını bozmaya çalışıyor'

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Rusya'nın başkenti Moskova'da görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Batı, Rusya ve Ermenistan'ın arasını bozmaya çalışıyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi. Görüşme öncesi açıklamalarda bulunan Lavrov, Rus barış gücü birliklerinin görevlerini yerine getiremediği için Dağlık Karabağ'ın Ermenistan tarafına AB Sivil Misyonu'nun yerleştirilmesinden duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

"Batı ile herhangi bir diyalog geliştirmek için hiçbir ihtimal ve ihtiyaç görmüyorum"

Bölgede batılı ülkeler ile diyalog geliştirilmesi için bir ihtiyaç bulunmadığını söyleyen Lavrov, "Güney Kafkasya olsun, uluslararası bölgesel gündemin diğer konuları olsun, Batı ile herhangi bir diyalog geliştirmek için hiçbir ihtimal ve ihtiyaç görmüyorum" dedi.

Bu tür faaliyetlerle batılı ülkelerin bölgede yeni devrim hareketleri başlatmak için girişimlerde bulunduğunu öne süren Lavrov, "Yeni bir renkli devrimler için faaliyetlerde bulunuyorlar. Bunu pek de gizlemiyorlar. Tüm bu hükümet örgütleri biliniyor. Alenen Batı'nın çıkarlarını savundukları ve Rusya'nın eylemlerini itibarsızlaştırmaya çalıştıkları da biliniyor" ifadelerini kullandı.

"Batı, Rusya ve Ermenistan'ın arasını bozmaya çalışıyor"

Batılı ülkelerin bölgede istikrar istemediğini savunan Lavrov, "Batı'nın Rusya ve Ermenistan arasını bozmaya, bölgesel güvenlik mimarisini bozmaya yönelik açık girişimlerini görüyoruz. Bunu yaparken burada bulunan ülkelerin çıkarlarını düşünmüyorlar. Sadece kendi jeopolitik çıkarlarını düşünüyorlar. Güney Kafkasya'daki bu eğilimler tedirginlik oluşturuyor" dedi.

Lavrov ayrıca, NATO, AB ve ABD'nin Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan üçlü anlaşmaları da bozmaya çalıştığını belirtti. Mirzoyan'ın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) barış güçlerinin Dağlık Karabağ'da görev yapmasından rahatsızlık duymayacaklarına dair ifadelerine değinen Lavrov, "Bu bir fırsat. KGAÖ bunun için hazırlık yapıyor. Ermenistan'ın, bölge güvenliğinin sağlanması çıkarına bu fırsatı reddetmemesine sevindim" dedi.

Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya dışişleri bakanları bir araya gelecek

Mirzoyan ile yaptığı görüşmenin detayları ile ilgili de bilgiler veren Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarının da olduğu bir üçlü görüşme planlandığını ve bunun için bir tarih belirleneceğini de ekledi. - MOSKOVA