Paşinyan, Türkiye ile Azerbaycan Arasında Tır Taşımacılığına Hazırız

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Gürcistan'daki Tiflis İpek Yolu Forumu'nda, Türkiye'den Azerbaycan'a ve ters yönde Ermenistan üzerinden tır taşımacılığını sağlamaya hazır olduklarını açıkladı. Ayrıca Türkiye ile Nahçıvan arasındaki demir yolu geçişinin sağlanması konusunda da siyasi olarak hazır olduklarını belirtti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Gürcistan'da düzenlenen 5. Tiflis İpek Yolu Forumu'nda, "Yalnızca siyasi değil, teknik açıdan da bugün itibarıyla, Türkiye'den Azerbaycan'a ve ters yönde, Ermenistan üzerinden tır taşımacılığını sağlamaya hazırız" dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Gürcistan'da düzenlenen 5. Tiflis İpek Yolu Forumu'na katıldı. Paşinyan forumda, Türkiye-Ermenistan- Azerbaycan arasındaki ulaştırma imkanlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Paşinyan, "Yalnızca siyasi değil, teknik açıdan da bugün itibarıyla, Türkiye'den Azerbaycan'a ve ters yönde, Ermenistan üzerinden tır taşımacılığını sağlamaya hazırız" ifadelerini kullandı. Ermenistan başbakanı, planlanan güzergahın "Margara-Yeğegnadzor-Goris-Sisian" hattı olacağını söyledi. Paşinyan ayrıca Nahçıvan ile Azerbaycan arasında çift yönlü taşımacılığın da Ermenistan üzerinden yapılmasına hazır olduklarını belirtti.

"Türkiye ile Nahçıvan arasında demir yolu geçişini sağlamaya da siyasi olarak hazırız"

Ermenistan Başbakanı Paşinyan açıklamasında, Türkiye ile Nahçıvan arasındaki geçişler hakkında da konuşarak, "Türkiye ile Nahçıvan arasında ve Türkiye ile Azerbaycan'ın ana kısmı arasında demir yolu geçişini sağlamaya da siyasi olarak hazırız, fakat bu bölgelerdeki demir yollarının onarım veya yeniden inşa edilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu. Nikol Paşinyan, bu teknik sorunların 2-3 yıl içinde çözüleceğine inandığını belirtti. - ERİVAN

500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
