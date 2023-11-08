Pakistan'da binlerce öğrenci Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirdi

Pakistan'ın Karaçi kentinde binlerce öğrenci, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla Filistin'e destek yürüyüşü düzenledi. Cemaat-i İslami Partisi tarafından organize edilen yürüyüşe öğrencilerin yanı sıra veliler ve öğretmenler de katıldı.

Pakistan'da binlerce öğrenci, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki göstererek, Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana sürerken, dünyanın dört bir yanında düzenlenen protestolar ile İsrail saldırılarına yönelik tepkiler devam ediyor. Pakistan'ın Karaçi kentinde bir araya gelen binlerce öğrenci, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki göstererek, Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirdi. Öğrenciler, ellerinde Filistin bayrakları ile "Filistin ile dayanışma içindeyiz" yazılı pankartlar taşıdı. Cemaat-i İslami Partisi tarafından organize edilen yürüyüşe öğrencilerin yanı sıra veliler ve öğretmenler de destek verdi.

Cemaat-i İslami Partisi Başkanı Hafız Naeemur Rehman yaptığı açıklamada, İsrail'i "terörist devlet" olarak nitelendirerek, ABD ve bazı Avrupa ülkelerini "İsrail'in savaş suçlarına" ortak olmakla suçladı. ABD'nin İsrail'e verdiği desteği eleştiren Rehman, ABD'nin Irak, Afganistan ve birçok Orta Doğu ülkesinde Müslümanlara yönelik eylemlerini hatırlattı. - KARAÇİ