Özgür Özel: Kayyım siyaseten mümkün değil

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Grup Başkan Vekili Murat Emir ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'i makamında ziyaret etti. Özel, basına kapalı görüşmenin ardından gazetecilere açıklama yaptı. Özel, beraberindeki üç kişinin de hukuk fakültesi mezunu olduğunu belirterek, "Yüksek yargıya, Türkiye'de yargı güvenliğine, hukuki öngörülebilirliğe duyulan yüksek ihtiyaç ve kişilerin değil, kurumların öneminin merkezde olduğu, bu duygularla yapılmış bir ziyarettir. Danıştay, dünyada yüksek idari yargı kurumları açısından Fransa'daki eş değeriyle birlikte en eski, en köklü, geleneği en kuvvetli olan yüksek yargı kurumlarından biridir. O anlamda kurumun tarihine, kültürüne, varlığına, önemine işaret eden bir ziyarette bulunduk. Sayın Başkana göstermiş olduğu ev sahipliğinden dolayı yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

'DİPLOMANIN İPTALİ TEBLİĞ EDİLMEDİ'

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali konusunun, görüşmede gündeme gelip gelmediği sorulan Özel, "Biz bu görüşmeyi, Sayın Danıştay Başkanımızla sıcak tartışmaların ya da yargı konularının değerlendirileceği bir görüşme olarak ele almadık. Bu doğru da olmaz. Ancak tabii bugün diplomanın iptalinin birinci ayı dolmuştur. Bu konuda biz halen daha bekliyoruz. Çünkü şu anda diploma iptal edilmedi. Diplomayı iptal ettiklerini söylediler. Ancak bunu tebliğ etmediler. Tebliğ ettiklerinde, saatler, günler içinde bu hukuksuz işlemin iptali için idari yargı mercilerine başvuruda bulunacağız" diye konuştu.

'BU MECLİS EL NOTUYLA YÖNETİLMEZ'

Özel, CHP'li Meclis Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca'nın TBMM'de Can Atalay hakkındaki Anayasa Mahkemesi kararını okutması ile ilgili, "Birincisi Sayın Meclis Başkanı tecrübeli bir siyasetçi, tecrübeli bir hukukçu. Ama Sayın Meclis Başkanı şunu bilmiyor herhalde. Bu Meclis, böyle AK Parti döneminde yerleştirildiği gibi, el notuyla yönetilmez. Meclis başkan vekilleri, Meclis'i yönetecekleri notu kanundan, kararlardan talep edebilirler ya da kendileri hazırlayabilirler. Anayasa'ya uygun yönetmek ve İç Tüzük'e uygun yönetmek, meclis başkan vekilinin yetkisindedir" ifadelerini kullandı.

'KİMSE KİMSEYE TEK BAŞINA YAPTIRIM UYGULAYAMAZ'

Özel, uzun zaman geçmesine rağmen seçilmiş bir milletvekilinin içeride olduğunu belirterek, "Karar çıkmış, 'Okutun' diyor. Neye dayanarak okutmuyorsun? Bu kararı okutacaksın ki işleme girecek. Zorbalıkla kararı okutmayacaksın, talimatla kararı okutmayacaksın, devleti yöneten kötücül akıl Anayasa Mahkemesi'ni yok sayacak ve sen buna uymaya kalkacaksın bir hukukçu, bir Meclis Başkanı olarak, sonra da uyana 'Sen niye uydun' diyeceksin. Meclis Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca, bu yaptığı işle Meclis Başkanını bile tarihi ve hukuki bir sorumluluktan kurtarmıştır. Ayrıca yaptırım uygulayacakmış. Ne yaptırımı varmış bilmiyorum. Hiçbir yerde de onun bir yaptırım uygulayabileceği yazmıyor. Ayrıca yaptırım bir suça karşı, bir kusura karşı uygulanabilecek bir şey. Ortada kusur varsa bugüne kadar, kendi işlediği kusur var. Bu yaptırıma kim karar veriyor? İlkokul öğretmeni misin sen? İlkokul öğretmeni kendi öğrettiğini kendi vicdan terazisinde tartar, öğrencisini uyarır. Burası ne ilkokul ne Numan Kurtulmuş ilkokul öğretmeni, ilkokul müdürü. Öyle tek başına kimse kimseye yaptırım uygulayamaz. Bugün Anayasa'nın Cumhurbaşkanına yetki veren sayfasını yırtıp atarsan, Cumhurbaşkanı diye bir şey kalmaz ortada. Anayasa'nın her bir sayfası başka birimize yetki tanımlıyor. Ben de Anayasa'dan yetki alarak milletvekiliyim. Anayasa Mahkemesi kararı sayfasını tanımazsan, bir gün de senin iktidarını tanımazlar, senin Meclis Başkanlığını tanımazlar. O zaman anayasal düzen ortadan kalkar. Burası kargaşanın hakim olduğu bir yere dönüşür. Biz anayasal düzeni savunuyoruz" dedi.

'TEK TALEBİMİZ EŞİTLİK'

Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a meclis başkanlığı seçimi öncesinde, 'Bu sefer aday çıkaracağız. 2 yıl boyunca adil yönetin, bir dahakine sizi destekleyelim' dediğini söyleyerek, "Tek talebimiz eşitlik. İngiltere'de de görev yapıyor meclis başkanları. Tarafsızlığına muhalefet ikna ise seçim bölgesinde, dar bölgede karşısına aday çıkarmıyorlar. Ne büyük şeref. Numan Bey'e ben dedim ki; '2 yıl yönetin, karşınıza aday çıkarmayalım.' Şimdi bugüne kadar yaptıkları zaten ortada. Şimdi burada bu partizan tutumu, talimatlı tutumu halen daha inat ederse, bir şekilde çözülmüş mesele. Buna karşın pozisyon almaya kalkarsa, kusura bakmasın buradan sonra ben de ona karşı pozisyon alacağım. Karşılıklı sevgide ve saygıda hiç kusur etmedim. Kendisinin Meclis Başkanı seçilmesini de oy vermemize rağmen bir fırsat olarak gördüm. Diyaloğa açık birisi, efendim işte bambaşka bir kültürden geliyor. AK Parti'nin standart kodlarından olmayan, HAS Parti kodlarından gelen birisi. Milli Görüş'ün başka bir tarafını temsil ediyor. Ne bileyim işte geçmişte yolsuzluklar konusunda, kötü yönetim konusunda farklı ifadeleri olan birisi. Ben AK Parti'yi akla, vicdana ve namusa davet eder diye bekliyordum. AK Parti onu akılsızlığa ve vicdansızlığa doğru çekiyor. O yüzden Erdoğan savaş ilan etti, biz başlatmadık o başlattı. Mücadele sürüyor" açıklamasında bulundu.

'ENFLASYONUN DÜŞTÜĞÜ BİR ÜLKEDE YAŞAMAK İSTERİZ'

Merkez Bankası'nın politika faizini artırmasına değinen Özel, "Şimdi bir ülkede işler iyiye gidiyorsa, ekonomi iyiye gidiyorsa o ülkede faizlerin düşüyor olması lazım. Bu ülkede faizler, pandemiden sonra bütün dünya enflasyon sorunu yaşarken ve buna karşı alınacak tedbir, enflasyonun biraz üzerinde faiz vermekken ve bütün dünya bunu yaparken, Erdoğan 'Ben bilirim, ben' dedi, 'Nas' dedi, 'Faiz haram' dedi ve faizleri yükseltmedi. Yükselmeyen faizler bizi yüzde 100'ü geçen enflasyonla muhatap etti. TÜİK'e göre bile yüzde 80'in üzerinde bir enflasyon. Enflasyon hepimizi, en çok da orta direği mahvetti, hepsi yoksullaştı. Emeklimiz sürünüyor, asgari ücretlimiz açlık sınırının altında çalışıyor. Hepimiz perişanız ve bu ülke büyük zorluklar çekiyor. Sonra seçimden sonra Mehmet Şimşek'i getirip, 'Eskiden yapılanlar irrasyoneldi, yanlıştı, hatalıydı' deyip, artık faizleri hızla belirli bir noktaya yükseltip, enflasyonu bir yerde bütün dünyanın 3 yıl önce yaptığı gibi tutup kademe kademe aşağı çekmeye uğraştılar. Kademe kademe geliyordu, keşke çok hızlı düşse. Biz enflasyonun düştüğü bir ülkede yaşamak isteriz" ifadelerini kullandı.

'TEĞMENLERE YAPILAN HAKSIZLIKTIR'

Özel, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda bazı pilotların kollarına Mustafa Kemal Atatürk imzalı bir yama takmak istedikleri; ama mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle engellendikleri iddialarına ilişkin, "Konya'daki meselede bu ifadeler doğruysa, teğmenlere yapılan saygısızlık, teğmenlere yapılan haksızlık kadar fena bir durumdur. Onun işaret ettiği yerde geleceğini gören kahraman Türk subayları, bu gösteri uçuşunun çekimi yapılırken, kendilerine hepimizin istikbali için, geleceği için gökleri vasiyet eden Ata'larına uymuşlar, pilot olmuşlar, ölümü göze almışlar, bizi savunuyorlar. Hepimizin göğsünü kabartıyorlar. 'İstikbal göklerdedir' diyen Ata'larının resmini buraya koymak istemişler. O resmi koymak isteyenleri alnından öpüyoruz. O resmi koydurtmayanların da günü gelince alnını karışlayacağız. Nasıl demiştim ki teğmenleri ordudan atanlar için 'Bir gün teğmenler gelecek, onları atanlar gidecek. Teğmenleri alnından öpüyoruz. Bu kararı alanların alnını karışlayacağız' diye, aynı noktadayız. Bu konuda bir santim geri gitmeyiz. Atatürk'ü unutmayan, Atatürk'ü göğsüne koymak isteyen, kolunun üzerine koymak isteyen birine karşı izin vermemek, Atatürk'ten rahatsız olmak demek aslında Atatürk'ün kurduğu bu Cumhuriyet'e düşman olduğunu ilan etmek demektir" dedi.

'KAYYIM OLASILIĞI YOK'

Partiye kayyım atanacağı yönündeki tartışmalara değinen Özel, "Ben ilk günden beri söylüyorum, bunlar boş işler. Algı ile olgu yer değiştiriyor. Bu yalandan beslenenlerin ayağına dolandı bu iş. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyımın atanma olasılığının olmadığını ilk baştan beri söylüyorum. Hukuken mümkün. Her yere atanır. Ben de iddia ederim, 'Yarın AK Parti'ye kayyım atanacak' diye. Ama siyaseten mümkün değil" açıklamasında bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kayyım iddiaları ile açıklamasının hatırlatması üzerine Özel, şunları söyledi:

"Aynı şeyi söylüyor Sayın Bahçeli de. Kayyım meselesi, CHP'ye kayyım atanması tartışması AK Parti için elverişli bir alan, 'CHP'de karışıklık var, bilmem ne var.' Biz buna karşı çektik resti, yaptık kurultayı. Oyların tamamını aldık. Tarih boyunca listemizi ilk kez deldirmeden geçtik. Çok kuvvetli bir birlikteliği gösterdik. Şimdi kendi ayaklarına dolaştı. O öyle söylüyor, bu böyle söylüyor. Rasim Ozan Kütahyalı'nın söylediği doğru değil; ama ondan önce 3 ay boyunca 'CHP'ye kayyım' diye tartışanlar şimdi çıkmışlar, 'Bunu nasıl der?' Sen nasıl dedin 3 ay boyunca? Senin televizyonların 3 ay boyunca bundan başka ne tartıştı? O yüzden biraz samimiyet. CHP, milletin gönlünden yerel seçimlerin de üstünde bir oy oranına ulaşınca, bu yapılanlar CHP'yi yukarı, AK Parti'yi dibe doğru ittirmeye başlayınca, bu kayyım tartışmalarının CHP'ye zarar değil; yaptığı kurultaydan sonra birlik ve beraberlik, kenetlenme sağladığını görünce beyler taktik değiştiriyorlar. 'Kayyım' diyene saldırıyorlar. 'Kayyım' diyen doğru söylemedi; ama 3 aydır onun dediğini söyleyenlere ne demeli."

'SENDİKALARIN 1 MAYIS KARARINA DESTEK OLURUZ'

Özel, sendikaların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kadıköy'de kutlayacaklarına ilişkin açıklamasının sorulması üzerine, "1 Mayıs meselesi, işçi sendikalarının alacağı bir karardır. Kararları neyse arkalarında dururuz. Onlar nerede kutlamaya karar veriyorlarsa her sene, biz onlara destek veriyoruz. Geçen sene biri Kocaeli'nde kutladı, biri Bursa'da. Oralara heyet yolladık. Biz de İstanbul'daki gösterilerin olduğu yere katıldık. Bu sene de öyle. Süreci yakından takip ediyoruz. Birtakım gelişmeler yaşanabilir. En yakından takip edeceğiz, ona göre de kurumsal kararımızı ilan edeceğiz" diye konuştu.