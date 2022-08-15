Ocak Partisi Genel Başkan Vekili Güngör: '30 Ağustos'ta partimizin yapacağı açılış Türk demokrasisini güçlendirecektir'

Ocak Partisi Genel Başkan Vekili İbrahim Gökhan Güngör, "Osmanlı Ocakları'nın kurduğu Ocak Partisi, Türkiye demokrasisine güç katacaktır. Bunun siyasi tarihimizde değer katacağı kanaatindeyiz. ABD Başkanı Joe Biden'in dostlarıyla birlikte kurduğu partilerin hükümetimizi indirmeye yönelik olduğunu izledik, işittik ve yeni kurulan partilerin tutum ve davranışlarıyla şahitlik ediyoruz. 30 Ağustos'ta partimizin yapacağı açılış Türk demokrasisini güçlendirecektir" dedi.

Ocak Partisi Genel Başkan Vekili İbrahim Gökhan Güngör, yaptığı yazılı açıklamada, "Osmanlı Ocakları'nın kurduğu Ocak Partisi, Türkiye demokrasisine güç katacaktır. Bunun siyasi tarihimizde değer katacağı kanaatindeyiz. ABD Başkanı Joe Biden'in dostlarıyla birlikte kurduğu partilerin hükümetimizi indirmeye yönelik olduğunu izledik, işittik ve yeni kurulan partilerin tutum ve davranışlarıyla şahitlik ediyoruz. Evet çok açık söylüyorum ki Türkiye düşmanları hükümetimizi indirmeye yönelik siyasi eylemler içine giriyorsa Osmanlı Ocakları da bu gelişen siyasi durum karşısında mevcudu korumak ve karşı hamle olarak Ocak Partisi'ni kurması Türkiye cephesine moral vermiştir, demokrasi tarihimize de çokça katkı sağlanacağı izlenmiştir" dedi.

"Yapılacak ilk seçimlerde seçimlere gitmeye hazırlanıyoruz" diyen Güngör, "Osmanlı Ocaklarımızın zaten 72 ilde, 433 ilçede bir teşkilatı var. Bu teşkilatların haricinde çok kısa zamanda Ocak Partimiz de atamaları yapılarak, ilk seçimlerde sandıkta yer alacak. Partimize karşı daha şimdiden baskı ve tepkileri anlıyoruz. Evet bizim duruşumuz Türkiye cephesidir. Bu yüzden bazı ittifak mensubu ve harici siyasilerin hedefinde olmak bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Her Türkiye karşıtı yapılar, neferler ve siyasiler iyi bilmelidirler ki Ocak Partisi asla bastırılamaz, Ocak Partisi engellenemez, Ocak Partisi bir pazarlık üzerine siyaset yapmaz" ifadelerini kullandı.

Güngör açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Türkiye çıkar ve menfaatleri neyi gerektiriyorsa Ocak Partisi o yoldan asla ayrılmaz. Bu anlamada Osmanlı Ocakları'nın bu fedakarca hareketi her siyasi ve neferlere örnek olmasını diliyorum. Çünkü yiğit bin yaşar fırsat bir düşer anlayışıyla biz de bu tarihi fırsatın Erdoğan olduğunu görüyor ve ona güveniyoruz. Bu anlamda yapılacak her yönlü fedakarlıktan asla geri durmayacağız. Siyasi tercihler başka olabilir ama lider tektir ve onun adı bize göre Erdoğan'dır." - ANKARA