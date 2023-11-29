NATO Genel Sekreteri: Rusya, nüfuzunu kaybediyor ve Çin'e bağımlı hale geliyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın siyasi, askeri ve ekonomik olarak zayıfladığını ve Çin'e giderek daha bağımlı hale geldiğini söyledi. Stoltenberg, Ukrayna-Rusya savaşı, Ukrayna'nın NATO üyeliği süreci ve müttefiklerin Ukrayna'ya yönelik yardımlarının görüşüldüğü NATO-Ukrayna Konseyi toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

- NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: " Rusya, Çin'e giderek daha bağımlı hale geliyor"

BRÜKSEL - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, " Rusya, siyasi açıdan yalnızca Ukrayna'da değil, Kafkasya ve Orta Asya'da, yakın çevresindeki nüfuzunu kaybediyor. Çin'e giderek daha bağımlı hale geliyor. Moskova her yıl geleceğini Pekin'e ipotek ediyor" dedi.

NATO- Ukrayna Konseyi (NUC), bugün ilk kez dışişleri bakanları seviyesinde toplandı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna- Rusya savaşı, Ukrayna'nın NATO üyeliği süreci ve müttefiklerin Ukrayna'ya yönelik yardımlarının görüşüldüğü toplantının ardından basına açıklamalarda bulundu. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Stoltenberg, gelecek yıl için iddialı bir çalışma programını onayladıklarını söyledi. Toplantıda sahadaki durumu da görüştüklerini kaydeden Stoltenberg, "Ukrayna ilerlerken, Rusya geride kaldı. Artık siyasi, askeri ve ekonomik olarak daha zayıf durumda. Rusya, siyasi açıdan yalnızca Ukrayna'da değil, Kafkasya ve Orta Asya'da da yakın çevresindeki nüfuzunu kaybediyor. Rusya, Çin'e giderek daha bağımlı hale geliyor. Moskova her yıl geleceğini Pekin'e ipotek ediyor. Rusya askeri açıdan konvansiyonel kuvvetlerinin önemli bir kısmını kaybetti. Yüzlerce uçak, binlerce tank ve 300 binden fazla kayıp verdi" dedi.

"Rusya'nın Ukrayna'daki hedefleri değişmedi"

Rusya'nın ekonomik açıdan da baskı altında olduğunu vurgulayan Stoltenberg, "Petrol ve gaz gelirleri düşüyor. Rusya'nın banka varlıklarına yaptırım uygulanıyor. Binden fazla yabancı şirket ülkedeki faaliyetlerini durdurdu veya azalttı. Geçtiğimiz yıl ise 1,3 milyon kişi Rusya'yı terk etti. Bütün bunlar Putin'in Ukrayna'yı işgal etme konusundaki stratejik hatasını ortaya koyuyor" ifadesini kullandı.

Rusya'nın yine de hafife alınmaması gerektiğini tekrarlayan Stoltenberg, "Rusya'nın Ukrayna'daki hedefleri değişmedi. Rusya kış mevsimi öncesinde büyük bir füze stoku yaptı. Ukrayna'nın elektrik şebekesine ve enerji altyapısına saldırmaya yönelik yeni girişimler görüyoruz. Ukrayna'yı karanlıkta ve soğukta bırakmaya çalışıyor" şeklinde konuştu.

"Yardım paketini çok yıllı bir yardım programına dönüştürdük"

NATO'nun kapsamlı yardım paketini çok yıllı bir yardım programına dönüştürdüklerini belirten Stoltenberg, "Bu Ukrayna'nın Sovyet döneminden NATO ekipmanı ve standartlarına geçişine yardımcı olacak" dedi.

Ukrayna'nın üyelik sürecini de değerlendiklerini kaydeden NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Müttefikler Ukrayna'nın NATO üyesi olacağı konusunda hemfikir. Yolsuzlukla mücadele, hukukun üstünlüğünü güçlendirmek ve insan hakları ile azınlık haklarını desteklemek gibi Ukrayna'nın öncelikli reformlarına ilişkin tavsiyelerde bulunduk. Ukrayna, NATO'ya her zamankinden daha yakın. Üyelik yolunda onları desteklemeye devam edeceğiz. Ukrayna'nın özgürlük mücadelesini desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

NATO-Ukrayna Konseyi'nden ortak açıklama

Dışişleri bakanları, NATO-Ukrayna Konseyi'nin ardından ortak açıklama yaptı. Açıklamada, "Müttefikler, uluslararası alanda tanınan sınırları çerçevesinde bağımsızlığını, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmaya devam eden Ukrayna'ya desteğini artırma konusundaki kararlılıklarını sürdürüyor. Güçlü ve bağımsız bir Ukrayna, Avrupa-Atlantik bölgesinin istikrarı için hayati öneme sahip" ifadeleri kullanıldı.

Bakanların Vilnius Zirvesi'nde kabul edilen Ukrayna'ya yönelik genişletilmiş destek paketinin uygulanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu kaydedilen açıklamada, bakanların konseyin temel yapısını ve 2024 yılı iddialı çalışma programını onayladığı belirtildi. Ukrayna'nın NATO ile müşterek çalışmaya geçişine yönelik bir yol haritası hazırlandığı vurgulanan açıklamada, yaralı Ukraynalı askerlerin tedavisi ve Ukrayna'nın savunma sanayii kapasitesi gibi konularda da yeni projeler geliştirildiği ifade edildi.