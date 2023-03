Naci Görür'ün özellikle uyardığı Tuzla'da Belediye Başkanı Yazıcı'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bir yol bulun ya da yoldan çekilin

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm gözler İstanbul'a çevrilmiş durumda... Uzmanlar, zaman kaybetmeden gerekli adımların atılması çağrısını her fırsatta yinelerken olası bir İstanbul depreminden en fazla etkilenecek ilçelerin başında gelen Tuzla'da Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslenerek "Engel olduğunuz kentsel dönüşüm projeleri üzerindeki engelinizi kaldırın. Ya bir yol bulun ya bir yol açın ya da yoldan çekilin" dedi.

Olası İstanbul depreminden en fazla etkilenecek ilçelerin başında Tuzla geliyor. Prof. Dr. Naci Görür, geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir programda İstanbul'da meydana gelecek 7 şiddetindeki bir depremin Tuzla'da 9 şiddetinde hissedileceğini ifade etti. Peki durum bu kadar ciddiyken Tuzla'da depremle ilgili gibi çalışmalar yapılıyor?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bu çalışmaların Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyeleri tarafından engellendiğini ifade eden Başkan Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da veryansın etti.

"LÜTFEN BU AYMAZLIĞA PRİM VERMEYİN"

Meclis kararı gerektiren tüm dönüşüm projelerine CHP ve Muhalefet Partili meclis üyelerinin mahkeme yoluyla sudan sebeplerden dava açarak meseleyi sulandırıp engellemeye çalıştıklarını ifade eden Başkan Yazıcı, "Vatandaşımızı 'rantsal dönüşüm' diyerek tahrik etmeye çalıştılar. Türlü gerekçelerle mahkemeye giderek süreçleri yavaşlattılar. Hepsini Tuzla halkına bir kez daha şikâyet ediyorum. Deprem bölgelerinde, bu zihniyetin engelleri nedeniyle kentsel dönüşüm projeleri maalesef yeterince yapılamadı.Canlarımıza mal oldular. Lütfen bu aymazlığa Tuzla'da hiçbir vatandaşımız pirim vermesin" dedi.

"AÇTIKLARI DAVALARLA SÜRECİ UZATIYORLAR"

Açıklamasının devamında "Yaptığımız her kentsel dönüşüm projesine Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri başta olmak üzere, muhalefet meclis üyeleri ve bir siyasi partinin arka bahçesi gibi çalışan Mimar Mühendisler Odaları engel çıkarttılar, engel çıkartıyorlar" diyen Başkan Yazıcı, "Vatandaşlarımızı akla gelmedik iddia ve iftiralarla kentsel dönüşüme karşı tahrik ettiler, tahrik ediyorlar. Açtıkları davalarla süreci uzatıyorlar. Her kentsel dönüşüm projesine rantsal dönüşüm yaftası yapıştırarak bu hayati dönüşüm çalışmalarını karalıyorlar. On binlerce vatandaşımızın canı üzerinden Siyaset devşirme gayretiyle çırpınıyorlar. İşin en trajik kısmı şu; şimdi neden 'Kentsel Dönüşüm yapılmıyor' diyebilecek kadar yüzsüzler. Tuzla'da Beşevler kentsel dönüşüm projemize CHP ve İYİ Partili Üyeler ret oyu verdiler. İçmeler Askeri Alan Kentsel Dönüşüm Projemizi, Marmados - Bin Evler sakinlerini 'Yaptırmayın kentsel dönüşümü. Biz iktidar olunca yaptırırız' diyerek engellemeye çalıştılar. CHP ve İYİ Partili Belediye Meclis Üyeleri bu dönüşüme de ret oyu verdiler" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU YÖNETİMİNE ELEŞTİRİ

İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne de eleştiriler yönelten Başkan Yazıcı, "Kentsel dönüşüm denince aklına, sadece kayınpederinin oturduğu ev gelen Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi maalesef kentsel dönüşümün engellerinden biri. İlçe belediyesi olarak binlerce konutu dönüştürdüğümüz Tuzla'da İstanbul'un en büyük kamu kaynağını kullanan, kentsel dönüşümün birinci derece sorumlusu İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir, rakamla, yazıyla, işaretle 1 dairenin bile dönüşümünü yapmadı. Müteahhitlik döneminde yaptığı binalar tartışma konusu olan Sayın Başkan maalesef KİPTAŞ gibi bir kurumu kendi firması gibi yapsatçı inşaat firmasına dönüştürdü" şeklinde konuştu.

"YA BİR YOL BULUN YA BİR YOL AÇIN YA DA YOLDAN ÇEKİLİN"

İmamoğlu'na yönelik eleştirilerini sürdüren ve bir çağrıda bulunan Başkan Yazıcı, şöyle devam etti: "Kentsel dönüşüm bütçesini kısması bir yana. Ne Tuzla'da ne de İstanbul'da Kentsel dönüşüm adına sosyal konut adına bir çivi çakmadı. Ünvanı nedeniyle saygı talep eden, ezberlenmiş kelimelerin Sayın Başkanını üzerine düşeni yapmaya davet ediyorum. Hemen şimdi Kentsel dönüşüm projelerini başlatın. Engel olduğunuz kentsel dönüşüm projeleri üzerindeki engelinizi kaldırın. Yap-satçılık için kullandığınız kaynakları bu yolla elde ettiğiniz gelirleri eski binaların dönüşümüne harcayın. Eğer bilmiyorsanız, buyurun gelin. Tuzla Belediyesi'nin imkânlarıyla yaptığımız kentsel dönüşüm projelerini anlatalım. Tecrübelerimizi paylaşalım. Seçim beyannamenizde bile bile söylediğiniz yalanlarla göz boyamaya devam edemezsiniz. Gelecekte unvanınız sadece yalancı kalmaz, Allah göstermesin, bir afette kentsel dönüşüm yapılmadığı için kaybedilecek canların sebebi olursunuz. Ya bir yol bulun ya bir yol açın ya da yoldan çekilin. Kentsel dönüşüm projelerini engelleyenlere akıl ve izan diliyorum."