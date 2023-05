Mustafa Sarıgül, Meclis kayıt işlemlerini tamamladı: 'Çözüm üreten bir politika izleyeceğim'

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı ve CHP listesinden aday gösterilerek Erzincan Milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül, " Türkiye'mizin demokratik parlamenter sisteme geçmesi için Sayın Kılıçdaroğlu'na şartsız ve koşulsuz destek verdim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olması için çok büyük çaba sarf ettim. 36 yıl sonra parlamentodayım ama buruk bir heyecan yaşıyorum" dedi.

TBMM'de, 14 Mayıs'ta seçilen milletvekillerinin kayıt işlemleri devam ediyor. Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı ve CHP listesinden aday gösterilerek Erzincan Milletvekili seçilen Mustafa Sarıgül, Meclis'e gelerek milletvekili kayıt işlemlerini yaptırdı.

Kayıt işlemlerinin ardından Sarıgül, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sarıgül, şunları söyledi:

"PARLAMENTODAYIM AMA BURUK BİR HEYECAN YAŞIYORUM"

Türkiye'mizin demokratik parlamenter sisteme geçmesi için sayın Kılıçdaroğlu'na şartsız ve koşulsuz destek verdim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olması için çok büyük çaba sarf ettim. 36 yıl sonra parlamentodayım ama buruk bir heyecan yaşıyorum. Tabi Türkiye, 36 yıl önceki Türkiye değil, Mustafa Sarıgül de 36 yıl önceki Mustafa Sarıgül değil.

ÇÖZÜM ÜRETEN BİR POLİTİKA İZLEYECEĞİM

Parlamentoda artık yumruğumu sıkacağım, ama yumruğumu cebime koyacağım. Bilgimle, deneyimlerimle her gün öğrenmeye çalıştığım yeni yeni konularla ülkeme hizmet için kırıcı bir politika izlemeyeceğim. Yapıcı bir politika izleyeceğim. Sorun üreten bir politika izlemeyeceğim. Çözüm üreten bir politika izleyeceğim. Bayrağımızdan, toprağımızdan, ulusal birliğimizden ayrılmadan can Erzincan'ımızın bana vermiş olduğu görev, yetki ve sorumluluğun bilinci içerisinde hareket edeceğim.

BENİ HER ZAMAN TÜRKİYE'NİN SORUNLARINA ÇARE ARAYAN BİR İNSAN OLARAK GÖRECEKSİNİZ

Can Erzincan'ım başta olmak üzere bütün ülkeme hiçbir siyasi parti ayrımı gözetmeden canla, başla hizmet etmeye çalışacağım. Parlamento kürsüsünde hiçbir zaman beni kırıcı olarak görmeyeceksiniz. Her zaman yapıcı olarak göreceksiniz. Parlamento kürsüsünde beni her zaman Türkiye'nin sorunlarına çare arayın bir insan olarak göreceksiniz. Ulusal birliğimden, inançlara saygılı laikliğimizden, Cumhuriyetimizin gelişip, güçlenmesi anlayışından hareket ederek cennet vatanımıza, Erzincan'ımızın bana yüklemiş olduğu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağım.

ÜLKEMİZDE BAYRAĞIMIZIN VE TOPRAĞIMIZIN HUZURLU DALGALANMASI İÇİN İNŞALLAH EN İYİ DÖNEM OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM

28'inci Dönem bütün ulusumuza, hiçbir siyasi parti ayrımı gözetmeden bütün vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun. 28'inci Dönem, ülkemizin gelişmesi için, güçlenmesi için, ülkemizde bayrağımızın ve toprağımızın huzurlu dalgalanması için inşallah en iyi dönem olmasını temenni ediyorum. Bir kez daha can Erzincan'ıma kocaman teşekkür ediyorum. Can Erzincanlıların bana vermiş oldukları bu ağır sorumluluğun bilinci içinde hareket edeceğim."