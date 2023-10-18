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Muş'ta Resmi Belgede Sahtecilik Yaptıkları İddiasıyla 7 Kişi Gözaltına Alındı

Muş'ta, resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda, ehliyet sınavlarına 'joker aday' yöntemiyle girdikleri tespit edilen şüphelilere adli işlem yapıldı.