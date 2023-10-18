Muş'ta Resmi Belgede Sahtecilik Yaptıkları İddiasıyla 7 Kişi Gözaltına Alındı
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Muş'ta, resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda, ehliyet sınavlarına 'joker aday' yöntemiyle girdikleri tespit edilen şüphelilere adli işlem yapıldı.
Muş'ta resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, resmi belgede sahtecilik yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, ehliyet sınavlarına "joker aday" yöntemiyle girdikleri tespit edilen 7 şüpheliye yönelik 17 Ekim'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem yapıldı.