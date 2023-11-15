Muş'ta HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi devam ediyor

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önündeki oturma eylemini sürdürdü.

HDP İl Başkanlığı önünde toplanan aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

Anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Ayten Koçhan, gazetecilere, 2 yıldır eylem yaparak çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştıklarını söyledi.

Evladının peşinde olduğunu ifade eden Koçhan, "PKK ve HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. Artık evlat hasretine dayanamıyoruz. Yeter anneler, babalar ağladı. Onların çocukları güzel yerlerde, bizimkiler dağların başında. Oğlum gelin devlete teslim olun. Yolunuz yol değil, siz neyin peşindesiniz. Bu Türk-Kürt davası değil. Dönün devlete sığının." diye konuştu.

Şahinaz Özcan da 7 yıldır oğlundan haber alamadığını belirterek, "Çocuğumu HDP'den, PKK'dan istiyorum. Dağda bir kişi bile kalmayıncaya kadar eylemimize devam edeceğiz. Atilla, eğer sesimi duyuyorsan gel devlete teslim ol. Bu Kürt davası değil. Dağda ne yapıyorsunuz. Bu boş bir davadır. Gelsinler devlete teslim olsunlar." dedi.