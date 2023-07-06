Muharrem İnce Kahramanmaraş'ta depremzedelerle buluştu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kahramanmaraş'ta depremzedelerle bir araya geldi ve bölgeye destek çağrısında bulundu.

??????? Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

İnce, kentteki temasları kapsamında ilk olarak Pazarcık ilçesinde Türk Obası'ndaki depremzedelerle bir araya geldi.

Muharrem İnce, burada gazetecilere, çadır ve konteyner kentlerde yaşamlarını sürdüren depremzedelerin, hava şartlarından olumsuz etkilendiklerini belirterek, devlet ve hayırseverlerden bölgeye yoğunlaşmasını ve klima desteğinde bunmasını istedi.

Bir gazetecinin, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yürüyüşüne yönelik sorusunu yanıtlayan İnce, yapılan eylemin demokratik bir hak olduğuna işaret ederek, "Tanju Bey de bunu yapıyor. Türkiye'ye demokrasi istemek yetmez, Türkiye'ye demokrasi getirecekseniz partinize de demokrasi getireceksiniz. Partide demokrasi olmadan Türkiye'ye demokrasi istemek inandırıcı olmaz." diye konuştu.

İnce, daha sonra Dulkadiroğlu ilçesindeki Sakarya Konteyner Kenti'nde depremzedelerle bir araya geldi.

Altınşehir Kuyumculuk Sitesi'ne geçerek incelemelerde bulunan ve site yönetiminden bilgi alan İnce, daha sonra Trabzon Bulvarı ve Tarihi Maraş Çarşısı'nda esnafla görüştü.