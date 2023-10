Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Filistin'in Ankara Büyükelçiliği'ni ziyaret etti

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, beraberindeki partililer ile Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'yı ziyaret etti. Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti. Ziyaret sonrası Başkan Çayır ve Büyükelçi Faed Mustafa açıklamalarda bulundu. Büyükelçi Faed Mustafa, "Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır'a ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah Filistin halkı huzurlu yaşar. Filistin halkı yaşadıklarından dolayı acı çekmektedirler. Umuyorum ki, huzurla yaşayabilecekler. Filistin halkı artık acı çekmek istemiyor, huzurla yaşamak istiyor. İsrail, Filistin'e karşı oldukça kötü davranmaktadır. Bunun olmasını da istemiyoruz. Filistin çok kötü durumdadır. Evler yıkıldı, yaşam koşulları çok zor. Su ve elektrik yok. Filistin halk artık huzurla yaşamak istiyor. İlaç verilmesi de yasaklanmış. Şu ana kadar sesimiz çıkmadı. Huzurun sağlanması için susuyoruz ve bekliyoruz. Türk halkı Filistinlilere karşı çok iyi davranmakta. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu yaşananlar biter ve bir daha yaşamayız. Remzi Çayır'a ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ziyaretleri bizleri çok memnun etti. Filistin halkının yanında oldukları için de ayrıca çok teşekkür ediyorum" dedi.

'SESİMİZİ ÇIKARIP, TEPKİLERİMİZİ GÖSTERECEĞİZ'

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır ise Filistin halkının 100 yıldır fiili olarak fiziki abluka altında olmayı ve insansızca yaşamayı dayatan emperyallere karşı sesini çıkarttığını ancak kimsenin duymadığını belirterek, şunları söyledi:

"Başta ABD olmak üzere, mazlumların yanında durması gerekirken İsrail'le iş birliği yapmayı hep tercih etti. Şu an 6 gündür Gazze ve Filistin halkı abluka altında. Elektrikler ve suları kesik. İnsanca yaşama koşulları gittikçe yok olmaktadır. Hal böyle iken ABD'nin uçak gemisiyle Gazze'ye doğru, Filistin'e doğru gelmesinin anlamı nedir? Avrupa ve Amerika'nın son yüzyılın insanlık dramını sona erdirmek gerekirken, bu anlamda çaba vermeleri gerekirken savaşı körüklemeleri ve İsrail'i desteklemeleri neden? İsrail, Filistin'de 70 kez katliam yapmış ve Filistin topraklarını işgal ederek kendilerine yeni vatan ediniyorlar. Dünya seyrediyor. Filistin'de yaşayan nüfus şu an 5 milyon, Filistin dışında mülteci olarak yaşayan nüfus 7 milyon. Osmanlı'nın çöküşünden bu yana o topraklar huzur görmedi. Biz Türk milleti olarak hep mazlumların yanında yer almış bir milletimiz. Dolayısıyla Filistin halkının çektiklerine sessiz kalamayız. Filistin halkı şu anda İsrail'in insafına terk edilmiş durumda. Buradan uyarmak isteriz sakın bir kara harekatına kimse yeltenmesin ve Batı ülkelerine izin vermesin. Kara harekatı demek büyük acıların, büyük soykırımların olmasına yol açar. Eğer Batı, başta Amerika olmak üzere bu denli pervasızca İsrail'in yanında yer almaya devam ederlerse ve İsrail'i cesaretlendirmeye devam ederlerse; İsrail katliamlarından vazgeçmez. Asla adaletli bir çizgiye gelemez ve Filistin halkına durmadan zulmetmeye devam eder. Biz buradan sesleniyoruz. Filistin devletinin kurulması çaredir. Eğer şu an Filistin devleti kurulmuş olsaydı bu yaşananların hiçbiri yaşanmazdı. Herkes kendi hukukuna ve kendi konumuna razı olurdu. Ama İsrail devlet, Filistin'de mülteci. Bu nasıl bir adalet? Bu nasıl bir dünya düzeni? Biz Milli Yol Partisi ve Türk Milleti'nin fertleri olarak göz göre göre işlenen cinayetlere, katliamlara ve bir halkın yok edilmesine razı değiliz ve gözümüzü de yummayacağız. Sesimizi çıkarıp, tepkilerimizi göstereceğiz."