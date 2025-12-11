Milli Savunma ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının 2026 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin de bizim de defaatle dile getirdiğimiz üzere askeri hastaneler yeniden açılmalıdır. NATO ülkeleri içerisinde en yüksek askeri güce sahip olup askeri hastanesi olmayan tek ülke Türkiye'dir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda Milli Savunma ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının 2026 yılı bütçelerinin görüşmeleri üzerinde MHP milletvekilleri söz aldı.

MHP Konya Milletvekili Konur Alp Koçak, uluslararası gelişmelere dikkati çekerek, tehdit ve risklerin artmasıyla ülkelerin savunma doktrinlerinin ve bütçe tercihlerinin de köklü biçimde değiştiğini söyledi.

Koçak, Türkiye'nin askeri harcamalarının milli gelire oranının yüzde 2 seviyesinde olduğunu, bu oranın birçok gelişmiş ülkeyle kıyaslandığında son derece mütevazı kaldığını dile getirdi.

Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında öncelikli hedeflerinin "Terörsüz Türkiye"nin inşa edilmesiyle Türkiye'yi daha huzurlu, güvenli ve müreffeh hale getirmek olduğunun altını çizen Koçak, "Nitekim Terörsüz Türkiye için ok yaydan çıkmıştır ve mutlaka hedefine ulaşacaktır. Artık terörün dönüşü olmayacak şekilde ülke gündeminden çıkarılması gerekmektedir. Siyaset alanı şiddetten tamamen arındırılmalı, demokratik siyaset tahkim edilmelidir." diye konuştu.

Koçak, tarım sektörünün bazı yapısal sorunlarla yüzleştiğini, çiftçilerin zorlandığını ve tarım için hayati önem taşıyan su kaynaklarının giderek azaldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Suyun büyük bölümünü tarımda tüketen bir ülke olarak 'havza bazlı planlama', artık bizim için bir tercih değil zorunluluktur. Bu çerçevede 'Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli'nin suyu merkeze alan bir anlayışla hazırlanmasının ve Konya Ovası gibi su kısıtı bulunan havzalarda planlı üretime uygun üretim yapacak çiftçilerimize ilave destek verilmesinin isabetli bir politika olduğunu değerlendiriyoruz. Ayrıca tarımsal sulama ihtiyacı her geçen gün artan Konya Ovası'na dış havzalardan su transferinin yapılması gerektiği kanaatindeyiz."

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, Türkiye'nin, bulunduğu konum ve tarihi misyonu itibarıyla jeopolitik tehditlerin, ekonomik operasyonların, sosyal ve siyasal gerginliklerin olumsuz sonuçlarına maruz kaldığını söyledi.

"Terörsüz Türkiye" hedefi ile Türkiye'nin terörle mücadelede kritik dönemeçten geçtiğine dikkati çeken Karakoç, "Bu süreçte bölgesel istikrara katkı sağlayan somut sonuçlar ortaya çıkmış, terörden arındırılmış bir Türkiye iradesi, milletimizin kararlı duruşu ile Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın stratejik hedeflerinin temel unsuru haline gelmiştir." dedi.

Karakoç, MSB personelinin çalışma şartları ile mali ve sosyal haklarının güçlendirilmesinin devletin asli görevi olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Şehit yetimlerimizin tamamı ile gazilerimize ilave istihdam hakkının verilmesi, terörle mücadelede yaralanmalarına rağmen gazi sayılmayanların mağduriyetlerinin giderilmesi de önceliğimizdir. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin de bizim de defaatle dile getirdiğimiz üzere askeri hastaneler yeniden açılmalıdır. NATO ülkeleri içerisinde en yüksek askeri güce sahip olup askeri hastanesi olmayan tek ülke Türkiye'dir. Askeri tıp geleneğinin ve harp cerrahisinin titizlikle tatbik edildiği askeri hastanelerin yeniden ordumuzun hizmetine sunulması, milli bir güvenlik meselesidir."

"Üreten bir Türkiye, güçlü bir Türkiye'dir"

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan da Bakanlığın çalışmalarının Türkiye'nin istiklali ve istikbaliyle doğrudan bağlantılı olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin AR-GE harcamalarındaki artışa değinen Başkan, buna ilişkin oranları paylaştı.

AR-GE'nin milli gelir üzerindeki payının 2026'da yüzde 1,77'ye ulaşmasının hedeflendiğini kaydeden Başkan, "Bu, doğru bir hedeftir ancak yeterli değildir. Türkiye'nin küresel rekabette kalıcı üstünlük sağlayabilmesi için bu oranın orta vadede yüzde 3 seviyelerine çıkarılması gerekmektedir." diye konuştu.

Başkan, teknoloji odaklı sanayi hamlesinin en somut çıktıklarının savunma sanayisinde görüldüğüne işaret ederek, "Türkiye, bugün savunma sanayisi ihracatında 8,4 milyar dolar seviyesine ulaşmış, yaklaşık 3 bin 500 firma ve 100 bine yakın çalışanıyla bu alanda dünyanın sayılı üretici ülkeleri arasına girmiştir." dedi.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında Avrupa'da 5'inci, dünyada ise 11'inci sıraya yükseldiğini anlatan Başkan, "Bunların tamamı planlı, kararlı ve milli hedeflere dayalı sanayi politikasının ürünüdür." ifadesini kullandı.

Üretimi, teknolojiyi, yerli sanayiyi ve milli kalkınmayı bütün olarak gördüklerini anlatan Başkan, "Sanayide dışa bağımlılığı azaltan, yüksek teknolojiyi güçlendiren, istihdamı artıran ve coğrafyamızın her köşesine üretim yayan her adımın kararlılıkla arkasındayız çünkü biliyoruz ki üreten bir Türkiye, güçlü bir Türkiye'dir. Teknolojide bağımsız olan bir Türkiye, siyasi bağımsızlığını da kalıcı hale getirir. Sanayisi güçlü olan bir Türkiye, küresel rekabette söz sahibi olur." diye konuştu.

MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının bütçesi üzerine söz aldı.

Özyavuz, DAP'ın 6,5 milyon vatandaşa doğrudan hitap eden son derece kapsamlı bölgesel kalkınma projesi olduğuna dikkati çekerek, "Doğu Anadolu Bölgemizin sahip olduğu güçlü mera ve hayvancılık potansiyeli, sulama altyapısıyla daha da güçlenecektir." dedi.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının bütçesi üzerine söz alan MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal da Başkanlığın bölgede çok değerli çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi.