Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran Genelkurmay Başkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgede yaşanan son gelişmeler ve ikili savunma konuları ele alındı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ile telefon görüşmesinde bölgede yaşanan son gelişmeleri ele aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Güler'in, Tümgeneral Bakıri ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Görüşmede, başta bölgede yaşanan son gelişmeler olmak üzere, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı bildirildi.