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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak İçişleri Bakanı Abdülemir Kamil Şammari ile bir araya geldi

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile birlikte geldiği Irak'ta resmi temaslarını sürdürüyor. Bakan Güler, Irak İçişleri Bakanı Abdülemir Kamil Şammari ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak İçişleri Bakanı Abdülemir Kamil Şammari ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ile birlikte geldiği Irak'ta resmi temaslarını sürdürüyor. Bakan Güler, Irak İçişleri Bakanı Abdülemir Kamil Şammari ile bir araya geldi. Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Yaşar Güler Irak Güvenlik Dış Politika Politika Güncel Haberler

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