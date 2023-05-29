Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan seçim ahlakı açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Seçim ahlakımızla ilgili konuşanlara milletimiz en net ve ağır cevabı verdi" dedi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Mayıs Ayı Meclis Toplantısı'na katılan Bakan Akar, Türkiye'nin seçim ahlakı ile ilgili konuşanlara milletin en net ve ağır cevabı verdiğini söyleyerek, "Bir seçim geçirdik, hatta iki seçimden bahsedeceğiz. Bizim en çok iftihar edeceğimiz şey demokrasimizle alakalı, seçim ahlakımızla alakalı, seçim kültürümüzle alakalı içeriden, dışarıdan bir takım konuşmalar yazışmalar oldu. Allah'a çok şükür milletimiz her zaman olduğu gibi asaletiyle, nezaketiyle ve demokrasi kültürü ile onlara en ağır ve en kesin cevabı verdiler. Birkaç olay dışında herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. 85 milyonluk bir ülkeyiz ve gayet övünebileceğimiz bir seçim süreci yaşadık. Bunun birincisinde parlamentomuz yasama teşekkül etti, ikincisinde de icra olarak sayın Cumhurbaşkanımızın seçimi gerçekleşti. Bunlarla birlikte önümüzdeki dönem için yönetim bakımından yapılması gereken ne varsa hepsiyle alakalı seçim bölümü tamamlandı. İnşallah bizlere de buradaki problemlerimizi çözme konusunda kısmet olur ve çözme şerefine erişiriz. Akşam eve vardığınızda herhangi bir etki olmadan vicdanınızla baş başa düşünün 20 yıl önce biz birey olarak neredeydik? Evimiz barkımız, arabamız, yollar, ülke olarak neler yaptık, sorunlar nelerdi diye. Birçok sorun vardı, çok şükür bunlar çözüldü ve belli bir noktaya geldi. Şimdi sorunlar var tabii, bunları da biz çözeceğiz. Bu inançla, birliktelikle, güvenle, istikrarla önümüzde artık bir engel yok. Engelleri çözmek de inşallah bizlere kısmet olur" dedi.

Bakan Akar, yeni hükümetle hızlı bir şekilde engelleri kaldıracaklarını söyleyerek, "Bizim temennimiz önümüzdeki günlerde yeni hükümetle beraber çok daha hızlı bir şekilde, güçlü bir şekilde bütün engelleri kaldırmak. Hızlı tren de hızlı bir şekilde gelişiyor inşallah. O da hizmete girdikten sonra çok daha kolay iletişim, ulaşım olacak. Limanlara ulaşım meselesi, otoyollar vesaire hepsi bilinen konular haline geldi. Bu konuda herkes gücü ve kararınca üzerine düşeni yapacak, çözülecek. Bir tarafta Kayserililerin problemi varken, genel ölçekte inşallah biz de ülke olarak dünya milletler ailesindeki seçkin ve saygın yerimizi alacağız 2 bin 500 yıllık Türk hakanlığına yakışır bir şekilde. Büyük ve güçlü bir ülkeyiz. Ben bir kez daha sizleri tebrik ediyorum çalışmalarınız ve katkılarınızdan dolayı" ifadelerini kullandı.

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy da, "Bugün gerçekten çok önemli bir gün. 570 yıl önce bugün İstanbul'un fethi ile dünya tarihinin akışı değişmişti. Dünkü seçim sonuçlarıyla birlikte bugün de yeni bir döneme giriyoruz. Türkiye'mizin ikinci yüzyılında, Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı bugün başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Dün Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri, hiçbir olumsuzluk yaşanmadan, şölen havasında bize yakışan, demokrasiye olan inançla, uhulet ve suhulet içerisinde milyonlarca vatandaşımızın milli iradeden başka irade tanımamasının sonucu olarak sandık başına gitmesiyle tamamlandı. Seçimlerde gösterdiği başarıyla milletimizin teveccühünü kazanan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı kutluyor, seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyoruz. Türkiye Yüzyılı'nda devler liginde olmak için, istiklal ve istikbalimiz için 85 milyon olarak sorumluluk duygusuyla hep birlikte mücadele edeceğiz. Yeni oluşacak olan cumhurbaşkanlığı kabinemize büyük görevler düşüyor. Sayın bakanım daha önceki konuşmalarınızda sıkıntıların olduğunu bildiğinizi ve bunların çalışmalarının hızlı bir şekilde yapılacağını ifade etmiştiniz. Yeni kabinenin de hızlı bir şekilde kurulduktan sonra sorunlarımızın çözüleceğine olan beklentimiz yüksektir. İş dünyası olarak biz de şehrimizi ve ülkemizi daha ileriye taşımak için birlik, beraberlik içinde tam bağımsız Türkiye için çalışmaya, üretmeye, ihracat yapmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu irade ile yapılan ve yapımı devam eden vizyon projelerin ülkemizin kalkınmasına artarak katkı vereceğine, yerli ve millilik oranımızdaki artışla terörden arınacağımıza, mavi vatandaki haklarımızın korunacağına inanıyoruz. Bizler her daim devletimizin yanındayız. Bizim şiarımız; daima milli üretim, daima özgür ticaret, daima daha çok ihracat ve istihdam ile daima güçlü Türkiye'dir. Tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomisini daha üst noktalara çıkarmak için iş dünyası olarak canla başla çalışacağız. 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri sonucunda milletimizin teveccühü ile Meclise seçilen milletvekillerimize başarılar ve hayırlı hizmetler diliyoruz. Bundan sonra da kabinede yeni görev alacak bakanlarımızı da şimdiden tebrik ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a hediye takdim etti. KTO Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Yüksel Yiğit, protokol üyeleri ve oda üyeleri katıldı. - KAYSERİ

Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023