Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Türkiye'nin kazananı 85 milyon kardeştir

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, " Türkiye'nin bu kutlu yürüyüşünü engellemeye çalışan tüm mihraklar birer birer kaybetti. Ama bu sürecin kazanını sadece Cumhurbaşkanımıza oy verenler olmadı, 85 milyon kardeş olarak bu süreci kazandı" dedi.

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasını resmi olmayan sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan'ın önde bitirmesinin ardından Ordu'da Cumhur İttifakı seçmenleri, AK Parti Ordu İl Başkanlığı önünde toplandı. Yüzlerce vatandaş bayraklarla sevinç gösterisinde bulundu. Kutlamaya, Milli Eğitim Bakanı ve Ordu Milletvekili Mahmut Özer, AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş ve partililer katıldı.

'TÜRKİYE, BAMBAŞKA BİR TÜRKİYE OLACAK'

Parti binası önüne kurulan sahneden vatandaşlara hitap eden Bakan Özer, seçim sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlerin kazanmadığını, 85 milyonun kazandığını belirterek, "Yaklaşık 45 gün önce başlayan sürecin mutlu sonuna yaklaştık. Kim kazandı? Adam kazandı. Kim kazandı? 85 milyon Türkiye kazandı. Kim kaybetti? The Economist kaybetti. Türkiye'ye planlar, projelerle bu kutlu yürüyüşünü engellemeye çalışan tüm mihraklar birer birer kaybetti. Ama bu sürecin kazanını sadece Cumhurbaşkanımıza oy verenler olmadı, 85 milyon kardeş olarak bu süreci kazandı. Türkiye ne dedi? Türkiye, 'hizmete devam' dedi. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki bu 21 yıllık hizmet siyaseti 21 yıldan sonra ilk kez yola çıkıyormuş gibi tekrar onay alarak hangi yüzyılı inşa etmeye başlıyor; 'Türkiye Yüzyılını. Allah'ın izni ile Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye, bambaşka bir Türkiye olacak. Bu 21 yıl çıraklık, kalfalık dönemiydi. Yeni dönem ustalık dönemi ve baş usta kim' Recep Tayyip Erdoğan. Biraz önce il başkanımızla beraber Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştük. Ordu'ya, siz değerli kardeşlerimize özel selamları var. 'Benim yüzümü ak ettiği için, emanet ettiğim Milli Eğitim Bakanıma sahip oldukları için Ordulu hemşerilerime özel selamlarımı iletin' dedi" ifadelerini kullandı.

'İNŞALLAH YARIN BAMBAŞKA BİR TÜRKİYE'YE UYANACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterilen teveccühün bambaşka bir hikaye olduğunu kaydeden Özer, "2018 yılındaki teveccühünüzden, oy oranından bile daha yüksek oy vererek dediniz ki 'yola devam, hizmete devam, güçlü Türkiye'ye devam, üreten Türkiye'ye devam, mazlumların yanında olmaya devam, Bosna'nın, Kudüs'ün, Suriye'nin, Irak'ın, velhasıl tüm Müslüman coğrafyanın yanında olmaya devam.' İnşallah yarın bambaşka bir Türkiye'ye uyanacağız. İnşallah yarın Ordu'yla ilgili yeni yatırımlarla, yeni açılımlarla tüm kırgınlıklarımızı bir kenara bırakarak, birbirimizi severek, birbirimizin açığını aramadan, açığını örterek, kucaklaşarak yepyeni bir Ordu inşa edeceğiz. Belediye seçimlerine kadar durmadan tüm ilçelerimizde bize verdiğiniz sorumlulukları arkadaşlarımızla birlikte hızlı bir şekilde yerine getireceğiz" diye konuştu. (DHA)

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