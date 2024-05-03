Cem Garipoğlu gerçekten öldü mü? Fotoğraflardaki dublör mü? Münevver Karabulut'un babası ne söyledi?

Cem Garipoğlu gerçekten öldü mü? Ortaya çıkan otopsi fotoğraflarıyla yeniden gündeme gelen konuda açıklama yapan Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, "Fotoğraflarla bu iş olur mu? Dublörünü yapar yollarlar" diyerek fotoğraflara inanmadığını belirtti. Peki, Cem Garipoğlu gerçekten öldü mü? Fotoğraflardaki dublör mü?

CEM GARİPOĞLU GERÇEKTEN ÖLDÜ MÜ?

Dava sürecinde Adli Tıp Kurumu'nda yapılan şaibeli işlemlere dikkat çeken Karabulut, "Fotoğraflarla bu iş olur mu? Dublörünü yapar yollarlar. Geçmişte Adli Tıp Kurumu'nda uğradığım haksızlıktan sonra, ben nasıl odur diyeyim yani. İnanmıyorum. Kumpasın içindeyim" dedi.

FOTOĞRAFLARDAKİ DUBLÖR MÜ?

Fotoğraflarla şüphelerinin giderilmediğini söyleyen Süreyya Karabulut, mezarın açılması gerektiğini şu sözlerle dile getirdi: "İşi ört bas etmek isteyen güçlü bir aile var karşımda. Ben nasıl inanayım, nasıl güveneyim? Bir an önce mezarın açılmasını talep ediyorum. Ben fotoğraflardan tatmin olmadım. Mezarın açılmama kararındaki ısrar, beni daha da şüpheye düşürüyor. İlahi adalet diye bir şey var. Er ya da geç adalet yerini bulacak. Mezarın açılması için mücadele etmeye devam edeceğim."

MÜNEVVER KARABULUT'UN BABASI NE SÖYLEDİ?

Fotoğraflarla şüphelerinin giderilmediğini söyleyen Süreyya Karabulut, mezarın açılması gerektiğini şu sözlerle dile getirdi: "İşi ört bas etmek isteyen güçlü bir aile var karşımda. Ben nasıl inanayım, nasıl güveneyim? Bir an önce mezarın açılmasını talep ediyorum. Ben fotoğraflardan tatmin olmadım. Mezarın açılmama kararındaki ısrar, beni daha da şüpheye düşürüyor. İlahi adalet diye bir şey var. Er ya da geç adalet yerini bulacak. Mezarın açılması için mücadele etmeye devam edeceğim."