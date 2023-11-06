Mardin'de Filistin'e Destek İçin Araç Konvoylu Eylem

Kırsal Kumlu Mahallesi'nde Peygamber Sevdalıları Vakfı'nca Filistinlilere destek için araç konvoylu eylem düzenlendi. Buradan başlayan konvoy, kırsal Yaylı, Çatak, Çalışlı, Ortaköy, Göllü, Gökçe, Eskin, Ekinlik ve Boztepe mahallelerinde de devam etti. Konvoya katılanlar, Türkiye ve Filistin bayrakları taşıyıp, sloganlar atarak İsrail'i kınadı.

'ZAFER, İNANANLARINDIR'

Kumlu Mahallesi Merkez Camisi İmam Hatibi Abdurrahim Mecit, "Mescid-i Aksa, Müslümanların kutsallarından en önemlisidir. Bugün Mescid-i Aksa, Siyonistler tarafından işgal edilmiştir. Gazze'ye bombalar yağıyor, kadın ve çocuklar başta olmak üzere binlerce sivil yaşamını yitiriyor. Müslümanlar olarak elimiz yetişmiyor olabilir, gidemiyor olabiliriz ancak Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü ve Gazze'yi asla yalnız bırakmamalıyız, bırakmayacağız. Maddi desteğimizle, dualarımızla onların yanında yer almaya çalışalım. Bu zulüm neticesinde, İsrail ve destekçileri, bütün insanlık aleminin zihninde, kalbinde ve gözünde ölmüştür. İnşallah iktidarlarının ölümünü de Rabbi'm bütün insanlığa gösterecektir. Zafer, inananlarındır" dedi.