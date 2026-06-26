Macron ve Meloni: UNIFIL sonrası Lübnan için uluslararası koalisyon

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Antibes'te düzenlenen Fransa-İtalya Zirvesi'nde, Lübnan'ın güneyinde görev yapan Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin sonlanmasının ardından bir uluslararası koalisyon oluşturulması üzerinde çalışacaklarını açıkladı. Macron, Ağustos ayından itibaren çekilmeye yönelik ilk adımların başlayabileceği uyarısında bulunurken Meloni, "Tehlikeli bir güvenlik boşluğu önlenmeli" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Fransa'nın güneyindeki Antibes kentinde düzenlenen 36. Fransa-İtalya Zirvesi'nde bir araya geldi. İki liderin görüşmesinde savunma, uzay, enerji, sınır güvenliği, göç, ulaşım ve ekonomi başlıkları ele alınırken, Ukrayna, Lübnan, Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler de değerlendirildi.

Zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Macron ve Meloni, Lübnan'ın güneyinde ateşkesi izleyen ve Lübnan ordusuna destek veren UNIFIL'in mevcut görev süresinin yıl sonunda dolacak olmasına dikkat çekti. İki lider, UNIFIL sonrası dönemde Lübnan'da güvenlik boşluğu oluşmaması için uluslararası bir koalisyon kurulması yönünde çalışma başlatacaklarını duyurdu.

"Ağustostan itibaren çekilme tedbirleri başlayabilir"

Fransa ve İtalya'nın UNIFIL'e en fazla katkı sağlayan ülkeler arasında yer aldığını savunan Macron, iki ülkenin Lübnan'da özel bir sorumluluğa sahip olduğunu söyledi. Macron, Lübnan'da uluslararası varlığın devamı için şimdiden hazırlık yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Birleşmiş Milletler'in UNIFIL görev süresinin yıl sonunda sona ereceğini biliyoruz. Eğer hiçbir şey yapmazsak, Ağustos ayından itibaren çekilmeye yönelik ilk tedbirler otomatik olarak alınmaya başlanacak. Bu nedenle bir perspektif inşa etmek önemlidir" ifadelerini kullandı.

Macron, kurulması planlanan yapının Lübnan ordusu ve güvenlik güçlerine destek vermeyi amaçlayacağını belirtti. Fransız lider, "Öncelikle Lübnan makamlarıyla, cumhurbaşkanı, hükümet başkanı, savunma bakanı ve Lübnan ordusunun komuta kademesiyle birlikte çalışacağız. Amacımız, Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne ve güvenlik güçlerine destek olacak bir çözüm inşa etmek" dedi.

Koalisyonun hukuki ve askeri yapısının henüz kesinleşmediğini kaydeden Macron, "Bu, Lübnan Silahlı Kuvvetleri'nin yanında yer alacak çok uluslu bir güç mü olacak? Birleşmiş Milletler (BM) çerçevesinde bir görev mi olacak? Bunu söylemek için henüz erken" diye konuştu.

Macron, hedeflerinin "en açık görev tanımı", "en etkili misyon" ve "mümkün olan en geniş katılım" olduğunu belirterek, "Amacımız Lübnan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve Lübnan ordusunun güçlendirilmesidir" ifadelerini kullandı.

Fransız lider, Lübnan'da silahların devletin kontrolünde olması gerektiğini vurgulayarak, bunun için Lübnan Silahlı Kuvvetleri'ne destek verilmesinin önemine dikkat çekti.

Meloni: "Güvenlik boşluğu oluşmamalı"

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de Lübnan'da UNIFIL sonrası döneme hazırlık yapılması gerektiğini söyledi. Meloni, "Yıl sonunda UNIFIL misyonu sona erecek. Tehlikeli bir güvenlik boşluğunu önlemek için uluslararası varlığın sürdürülmesi gerekiyor" dedi.

Fransa ve İtalya'nın Lübnan'da fark oluşturabilecek iki ülke olduğunu belirten Meloni, "Bu nedenle UNIFIL sonrası Lübnan'a destek için bir koalisyon başlatmaya birlikte karar verdik" ifadelerini kullandı.

Meloni, söz konusu girişime çok sayıda Avrupa ülkesinin ve bölgesel ortağın dahil edilmesinin hedeflendiğini belirtti. İtalya Başbakanı, bu amaçla önümüzdeki dönemde uluslararası bir konferans düzenlenebileceğini de söyledi.

İtalya Başbakanı, kurulacak yapının başarılı olabilmesi için açık bir uluslararası çerçeveye ihtiyaç olduğunu belirterek, "Böyle bir girişim için uluslararası bir çerçeveye ve fark oluşturabilecek bir görev tanımına ihtiyacımız var" dedi.

Savunma alanında 2026-2031 yol haritası

Antibes'teki zirvede Fransa ve İtalya arasında savunma alanında 2026-2031 dönemini kapsayan yol haritası da imzalandı. Macron, iki ülkenin Ukrayna'ya destek, ortak güvenlik politikaları ve savunma sanayii projeleri konusunda iş birliğini güçlendireceğini belirtti.

Macron, "Aster" füzeleri ve "SAMP/T" hava savunma sistemi gibi Fransa-İtalya ortak projelerine dikkat çekerek, bu iş birliğinin Avrupa savunma sanayii açısından önemli olduğunu söyledi. Meloni de SAMP/T sisteminin önemine vurgu yaptı. İtalya Başbakanı, sistemin Avrupa'da geliştirilen ve üretilen uzun menzilli hava ve füze savunma kabiliyetlerinden biri olduğunu belirterek, Ukrayna'daki savaşın bu tür sistemlerin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Uzay, sınır güvenliği ve ulaşım başlıkları

Zirvede uzay alanındaki iş birliği de öne çıktı. İki ülke, havacılık ve savunma sektöründe rol oynayan Airbus, Thales ve Leonardo şirketleri arasında Avrupa çapında güçlü bir uydu ve uzay sanayii yapısı oluşturmayı hedefleyen Bromo projesine destek mesajı verdi. Macron, uzayın Avrupa'nın stratejik egemenliği açısından merkezi bir alan haline geldiğini belirtti.

Fransa ve İtalya ayrıca sınır güvenliği konusunda karma bir tugay kurulması üzerinde mutabık kaldı. Macron, bu yapının ortak sınır çevresinde sınır aşan suçlar ve düzensiz göçle mücadeleye katkı sağlayacağını söyledi.

Ukrayna ve Orta Doğu gündemi de ele alındı

Zirvede Rusya-Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki gelişmeler de değerlendirildi. Meloni, Ukrayna konusunda Kiev'in müzakereye hazır olduğunu, Rusya'nın ise kabul edilemez ön şartlar öne sürdüğünü söyledi. İtalya Başbakanı, Avrupa'nın adil ve kalıcı barış sürecinde rol üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Gazze ve Batı Şeria'daki duruma da değinen Meloni, bölgedeki insani ve güvenlik krizinin kaygı verici olduğunu ifade etti. Macron ise İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözüm perspektifinin korunması gerektiğini vurguladı.

"İlişkilerimiz buz gibi değildi"

Basın toplantısında Macron ve Meloni'ye, son yıllarda zaman zaman gerilen Fransa-İtalya ilişkileri de soruldu. Macron, "Hepimiz aynı iklim altında yaşıyoruz, hava sıcak. Artık buz gibi hiçbir şey kalmadı" diyerek iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden güçlendiği mesajını verdi.

Meloni ise ilişkilerin basitleştirilerek anlatıldığını belirterek, "İlişkilerimiz buz gibi değildi. Bu, siyaset konuşan ciddi insanlar arasındaki bir ilişkiydi" ifadelerini kullandı.

Zirve, Fransa ve İtalya'nın savunma, uzay, sınır güvenliği ve Lübnan başlıklarında iş birliğini artırma mesajıyla sona erdi. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı