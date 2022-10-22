Macaristan: "Rus gazına yönelik yeni AB yaptırımlarına izin vermeyeceğiz" Politika Haberleri Macaristan Başbakanlık Ofisi Başkanı Gergely Guiyas, "Rus gazına yönelik yeni AB yaptırımlarına izin vermeyeceğiz" dedi. Macaristan Başbakanlık Ofisi Başkanı Gergely Guiyas, "Rus gazına yönelik yeni AB yaptırımlarına izin vermeyeceğiz" dedi. Macaristan Başbakanlık Ofisi Başkanı Gergely Guiyas, AB'nin Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamasına izin vermeyeceklerini söyleyerek, "Rus gaz tedarikini etkileyen her türlü AB yaptırımını veto etmeye devam edeceğiz" dedi. Guiyas, Gazprom ile yapılan sözleşmelerin Budapeşte'nin Ukrayna krizindeki tutumuyla bir ilgisi olmadığını belirterek, Rusya'ya yönelik yaptırımların Ukrayna sorununun çözümüne bir katkısının olmadığını, yalnızca Avrupalılara zarar verdiğini ifade etti. - BUDAPEŞTE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Avrupa Birliği Başbakanlık Macaristan Politika Haberler

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