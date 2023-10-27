Macaristan Başbakanı Orban: AB'nin Ukrayna stratejisi başarısız

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'daki savaşa yönelik stratejisinin başarısız olduğunu söyledi. Orban, AB liderleri arasında Ukrayna'ya finansal destek konusunda büyük bir savaş yaşandığını belirtti ve AB'nin Ukrayna'ya yardım gönderme stratejisinin başarısız olduğunu ifade etti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'daki savaşa yönelik stratejisinin başarısız olduğunu söyledi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Brüksel'de Macaristan merkezli Kossuth radyosuna konuştu. Ukrayna-Rusya savaşına değinen Başbakan Orban, AB liderleri arasında özellikle Ukrayna'ya finansal destek konusunda "büyük bir savaş" yaşandığını söyledi. Orban, halihazırda Macar vergi mükelleflerinin parasını Ukrayna'ya göndermek için bir sebep göremediğini ifade etti. Orban yaşanan en büyük sorunun, Brüksel'in Ukrayna'ya Rusya'ya karşı mücadelesine yardımcı olmak için para ve askeri yardım gönderme stratejisinin başarısızla sonuçlanması olduğunu belirtti. Orban, "Bugün herkes bu stratejinin başarısız olduğunu biliyor ama bunu yüksek sesle söylemeye cesaret edemiyor. Bunun işe yaramayacağı açık. Ukraynalılar cephede kazanamayacak" ifadelerini kullandı. Orban, AB'nin yeni bir plana ihtiyaç duyduğunu vurguladı. - BRÜKSEL