Kulu Kaymakamlığına yeni kaymakam atandı

Konya'nın Kulu ilçesine yeni kaymakam olarak atanan Ömer Faruk Canpolat göreve başladı. Canpolat, ilçe protokolü tarafından karşılandı ve hizmetlerini birlik beraberlik içerisinde sürdüreceğini belirtti.

Konya'nın Kulu Kaymakamlığı görevine atanan Kaymakam Ömer Faruk Canpolat görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kulu Kaymakamı Ramazan Polat, Çorum'un İskilip ilçesine tayin olurken, Kulu Kaymakamlığına Erzincan'ın Refahiye ilçesi Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat atandı. Kulu'ya gelen Kaymakam Ömer Faruk Canpolat, ilçe protokolü tarafından karşılandı. Canpolat, daha sonra kaymakamlık toplantı salonunda protokol üyeleri ile tanıştı. Kaymakam Canpolat, kamu kurum ve kuruluşları olarak birlik beraberlik içerisinde Kulu'nun daha iyi yerlere gelmesi için hizmet edeceklerini söyledi. - KONYA