Küba Büyükelçisi Palacios, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küba Büyükelçisi Alejandro Francisco Diaz Palacios'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Küba Büyükelçi Alejandro Francisco Diaz Palacios, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Palacios'un eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekinildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükelçi Palacios'un çocuklarına oyuncak hediye etti. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika