Kozan'da Uyuşturucu Tacirlerine ve Kumar Oynatan İşletmelere Operasyon

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde düzenledikleri denetimlerde uyuşturucu tacirlerine ve kumar oynatan işletmelere baskın düzenledi. Operasyonda çok sayıda silah, uyuşturucu madde ve kumar malzemesi ele geçirildi.

Kozan polisi uyuşturucu tacirleri ve kumar oynatan işletmelere yönelik denetim yaptı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 23- 29 Ekim tarihleri arasında ilçe genelinde düzenledikleri huzur güven uygulamalarında uyuşturucu tacirlerine ve kumar oynatan işletmelere baskın yaptı.

İlçe geneli yapılan denetimlerde 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek ve 49 mermi ele geçirilirken, net ağırlığı 237 gram ve 131 tablet muhtelif uyuşturucu ele geçirildi. Öte yandan uyuşturucu yapımında kullanılan 5 kilo madde ele geçirilirken, 1 kişi uyuşturucu ticaretinden tutuklandı. İlçede kumar üzerine yapılan denetimlerde ise bir işyerine kumar oynatmadan, 3 şahsa da kumar oynamaktan işlem yapıldı.

İlçe genelinde trafik denetimlerinde 12 araç sürücüsüne modifiye, 73 motosiklet sürücüsüne de çeşitli maddelerden trafik idari para cezası uygulandı. 3 motosikletin trafikten men edildiği belirtildi.

Denetimlerde 3'ü, 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olmak üzere 12 aranan şahıs yakalandı. - ADANA