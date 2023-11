Konya'da İsrail'e Suç Duyurusu

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri ile Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Konya Şube üyeleri, 200 avukat tarafından hazırlanan suç duyurusunu imzalayarak dilekçelerini Adalet Bakanlığı üzerinden Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcılığına gönderdi.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyeleri ile HUDER Konya Şube üyeleri Konya Adliye bina önünde bir araya gelerek İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin suç duyurusu dilekçesi imzaladı.

HUDER Konya Şube Başkanı Levent Babacan, İsrail'in soykırım suçu işlediğinin altını çizerek, "Soruşturma savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlendiği sabit görülmeli, emri veren Başbakan Netanyahu'dan başlamak üzere Savunma Bakanı ve diğer sorumluluğu olan kişilerin tutuklanması ve ulusal düzeyde yargılanmak üzere Lahey'e gönderilmeleri gerekecektir. Roma statüsünün 27. maddesine göre devlet ya da hükümet başkanı veya hükümet üyesi olmak uluslararası ceza bakımından uluslararası ceza mahkemesi bakımından ceza sorumluluğunu ortadan kaldırmaz, bağışıklık vermez. İnsan olmak, insan olarak doğmak değil, insan onuruna yaraşır biçimde davranmaktır. Gazze'deki İsrail'in korkunç vahşeti, her yerde büyük bir insanlık utancı oluşturdu. Suçluların adalet önüne çıkarılıp cezalandırılması bize insan olduğumuzu yeniden hatırlatılacaktır. Konya Sivil Toplum Kuruluşları üye dernek ve vakıflarla beraber uluslararası ceza mahkemesine gönderilmek üzere İsrail yöneticileri hakkında suç duyurusu için hazır bulunmaktayız" dedi.

"Aksa Tufanı Operasyonu Siyonist çetenin ve küresel çetenin sonunu başlatacak"

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Adem Ceylan ise, "7 Ekim operasyonu Gazze halkı insanlığı kendiyle yüzleşmeye davet etmektedir. Öldürülen her 1 çocuk, öldürülen her 1 kadın, öldürülen her bir yaşlı insanlığı yeniden diriltmektedir. Çok yakın bir zamanda göreceksiniz ki, aksa tufanı operasyonu siyonist çetenin ve küresel çetenin sonunu başlatacak. Merhamet ve adalet yeniden bütün dünyaya yayılacaktır. Burada bu iki yüzlülüğü bu maskeyi düşürecek bu kutlu eylemi, dilekçe verme operasyonunu da başlatan HUDER olmak üzere bütün dostları tebrik ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından yaklaşık 200 avukat tarafından hazırlanan Adalet Bakanlığı üzerinden Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcılığına gönderildi. - KONYA