Üye Girişi
Haberler

Kocaeli'de uluslararası limanda 3 yükleme vinci devrildi

Güncelleme:

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Evyapport limanında gemi kıyıda bulunan vinçlere çarptı. Devasa vinçler, limanın üzerine devrildi, dehşet anları kameralar tarafından görüntülendi.

Kocaeli'de uluslararası limanda 3 yükleme vinci devrildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan Evyapport limanında gemi kıyıda bulunan vinçlere çarptı. Devasa vinçler, limanın üzerine devrildi, dehşet anları kameralar tarafından görüntülendi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde seyir halindeki gemi duramayınca Evyapport limanı üzerindeki 3 vince çarptı. Vinçler domino etkisi gibi sırayla, büyük gürültüyle devrildi. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralanın olup olmadığını öğrenmek için bölgede inceleme yaptı. Ayrıca termal ve güvenlik kamerasından da kontroller yapıldı. Kaza anında çevrede çalışanların ve vinçlerde operatörlerin olmaması büyük bir faciayı önledi.

Dehşet anları anbean çalışanların telefon kamerasına yansıdı. Geminin duramayıp vinçleri devirmesi ve çalışanların korku ile bağırmaları anbean kameraya yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Kocaeli Körfez Kaza Yaşam Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Şeref Güleser kimdir? CHP Kayseri Felahiye Belediye Başkan Adayı Şeref Güleser kaç yaşında, nereli? Faruk Kürkcü kimdir? CHP Kayseri Develi Belediye Başkan Adayı Faruk Kürkcü kaç yaşında, nereli? İbrahim Marzıoğlu kimdir? CHP Kayseri Bünyan Belediye Başkan Adayı İbrahim Marzıoğlu kaç yaşında, nereli? Mustafa Dursun kimdir? CHP Kayseri Akkışla Belediye Başkan Adayı Mustafa Dursun kaç yaşında, nereli? Abdullah Özyiğit kimdir? CHP Mersin Yenişehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Özyiğit kaç yaşında, nereli? Abdurrahman Yıldız kimdir? CHP Mersin Toroslar Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Yıldız kaç yaşında, nereli? Ali Boltaç kimdir? CHP Mersin Tarsus Belediye Başkan Adayı Ali Boltaç kaç yaşında, nereli? Mustafa Turgut kimdir? CHP Mersin Silifke Belediye Başkan Adayı Mustafa Turgut kaç yaşında, nereli? Gülsem Kevser Mut kimdir? CHP Mersin Mut Belediye Başkan Adayı Gülsem Kevser Mut kaç yaşında, nereli? Ahmet Serkan Tuncer kimdir? CHP Mersin Mezitli Belediye Başkan Adayı Ahmet Serkan Tuncer kaç yaşında, nereli? Bayram Ali Dede kimdir? CHP Mersin Gülnar Belediye Başkan Adayı Bayram Ali Dede kaç yaşında, nereli? Mehmet Mavi kimdir? CHP Mersin Erdemli Belediye Başkan Adayı Mehmet Mavi kaç yaşında, nereli? Gülay Şimşek kimdir? CHP Mersin Çamlıyayla Belediye Başkan Adayı Gülay Şimşek kaç yaşında, nereli? Baykal Arıdeniz kimdir? CHP Mersin Bozyazı Belediye Başkan Adayı Baykal Arıdeniz kaç yaşında, nereli? Özkan Kılıçarpa kimdir? CHP Mersin Aydıncık Belediye Başkan Adayı Özkan Kılıçarpa kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title