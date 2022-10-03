Kırşehir haberi! Kırşehir'de CHP'li belediyeye bir tepki de Bem-Bir Sen'den

Kırşehir haberine göre Kırşehir'de CHP'li belediyeye bir tepki de Bem-Bir Sen'den Hukuksal süreç başlıyor Kırşehir'de CHP'li belediyedeki 11 işçinin işten çıkarılmasıyla ilgili açıklama yapan işçi sendikası, hukuksal sürecin başladığını duyurdu.

Kırşehir'de CHP'li belediyeye bir tepki de Bem-Bir Sen'den

Hukuksal süreç başlıyor

KIRŞEHİR - Kırşehir'de CHP'li belediyedeki 11 işçinin işten çıkarılmasıyla ilgili açıklama yapan işçi sendikası, hukuksal sürecin başladığını duyurdu.

Bem-Bir Sen Kırşehir Temsilcisi Menderes Doğan, CHP'li belediyenin söz vermesine rağmen sözleşmeli memur kıyımı yaptığını söyledi. Doğan, "Söz verdiler ama yine işten çıkardılar. CHP'li Kırşehir Belediyesi şehirde meydan meydan gezip sözleşmeli memur ve işçi çıkarmayacağını söyledi ama yine yapılan kıyımla gündem olmakta" dedi. "Farklı gerekçelerle siyasi rant sağlıyorlar" diyen Doğan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Her sözleşmeli memur ve işçi çıkışı sonrası konuyu, CHP'li belediye ana merkezinden çıkarıyor. Meydanlarda söz verdiniz, neden işten çıkarım yapıyorsunuz? Geçtiğimiz yıllarda da 25 memurun işten çıkarılmasıyla gündem olmuştunuz. Şimdi de 11 memurun çıkarılmasıyla gündem oldu. Bizler sorgulayacağız, sizler ise siyasi cevaplarla yalan söylemeye devam edin."

Öte yandan, Kırşehir Belediyesinde işten çıkarılan 11 kişi ile ilgili hukuksal süreç de başlatıldı.