BEYOĞLU'nda ' Kırım'ın Bayrak Günü' kutlamalarında Rusya protesto edildi. Kutlamada konuşan Kırım Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Hakkı Karadaş, "Bu Putin'in bir hamlesi olabilir yani bunun için beklemek lazım. Putin yenilgiye uğradığı topraklardan 'Ben yenilerek çekiliyorum' deme gafletinde bulunmuyor. Wagner'i öne sürerek Ukrayna'dan çıkmaya çalışıyor" dedi.

Odakule'de toplanan Ukrayna ve Kırımlılar, 'Kırım'ın Bayrak Günü'nü kutlayıp Rusya'yı protesto etti. Eylem, İstiklal Marşı, Ukrayna Marşı ve Kırım Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi'nin de katıldığı eylemde Kırım Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Hakkı Karadaş konuşma yaptı. Hakkı Karadaş, "Bildiğiniz gibi Ukrayna ve Rusya arasında bir savaş sürmektedir. Bu savaşta Wagner tarafından Putin'e karşı gelme operasyonu başlamıştır. ve bunu her zaman söylerim paranın bayrağı, milleti, ırkı olmaz. Bu fotoğrafa çeşitli açılardan bakmamız gerekiyor. Wagner, Putin tarafından oluşturulan katil bir yapılanmadır. Suriye'de Libya'da Ukrayna'da binlerce masum insanı Wagner öldürmüştür ve bugün, Putin'in karşısındadır. Fotoğraf öyle gösteriyor ama fotoğrafa çeşitli açılardan baktığımız zaman Ukrayna-Rusya savaşında Rusya ekonomik olarak çökmüştür" dedi.

"PUTİN, WAGNER'İ ÖNE SÜREREK UKRAYNA'DAN ÇIKMAYA ÇALIŞIYOR"