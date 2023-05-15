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Kırıkkale'de, AK Parti, CHP ve MHP 1'er milletvekili çıkardı

Kırıkkale'de, AK Parti, CHP ve MHP 1'er milletvekili çıkardı

Politika Haberleri

KIRIKKALE'de, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde AK Parti, CHP ve MHP 1'er milletvekili çıkardı.

KIRIKKALE'de, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Ak Parti, CHP ve MHP 1'er milletvekili çıkardı.

Kırıkkale'de 203 bin 290 seçmenin kayıtlı olduğu milletvekili seçimlerinde, 720 sandıkta 180 bin 995 oy kullanıldı. İl Seçim Kurulu verilerine göre; AK Parti 62 bin 428 oyla yüzde 35,65, CHP 47 bin 144 oyla yüzde 26,61, MHP 38 bin 98 oyla yüzde 21,24 oy aldı. Ak Parti'den Mustafa Kaplan, CHP'den Ahmet Önal, MHP'den Halil Öztürk Meclis'e girdi. Ak Parti'li Mustafa Kaplan, daha önce AK Parti Kırıkkale il başkanı görevinde bulundu. CHP'li Ahmet Önal, 27'nci dönem CHP Kırıkkale milletvekili görevi ile Milli Savunma Komisyonu üyeliği yaptı. MHP'li Halil Öztürk de 27'nci dönem de MHP Kırıkkale milletvekili olarak Mecliste görev yaptı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Can - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Kırıkkale AK Parti MHP Politika Haberler

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