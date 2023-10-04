Kepez Belediye Başkanı Din Görevlilerini Ağırladı

Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde din görevlilerini ağırlayan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Erdemli şehir insanı mutlu edebilen şehir demektir. Sizlerde bu erdemli şehir ülküsüne idealine giden yolda en önemli destekçilerimizsiniz" dedi.

Kepez Belediyesi, Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda din görevlilerini Mimar Sinan Kongre Merkezinde buluşturdu. Din görevlilerini buluşturan organizasyona Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, müftü yardımcıları emekli müftüler ve din görevlileri katıldı. Programda konuşan Antalya İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, "Nefes almak bizler için ne kadar gerekli ve anlamlı ise camilerimizi hayatımızın merkezine almak da o kadar gerekli ve değerlidir. Zira camiler, hayatın günlük telaşı içinde kendimiz dinleyebileceğimiz, kubbeler altında Rabbimize kulluğumuzu arz edeceğimiz müstesna yerlerdir" dedi.

Manevi imar

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle bir kez daha bir araya gelmekten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Belediyeciler olarak şehrin maddi imarını gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Tütüncü, "İşte! Sizler de bizlerin maddi imarını yaptığımız bu şehre en çok ihtiyacımız olan şeylerden birisini yapmamıza katkı sağlıyorsunuz. O da manevi imar. Maddi imarla manevi imar üst üste düşmediği sürece erdemli bir şehre ulaşmamız mümkün değil" diye konuştu.

Erdemli şehir

Farabi ile İbn Haldun arasındaki şehir tasavvuruna değinerek sözlerini sürdüren Başkan Tütüncü, "Erdemli şehir insanı mutlu edebilen şehir demektir. Kalpler Allah'ın zikriyle tatmin oluyor. Kalpler ona yöneldikçe, sürura eriyor. O zaman sizler işte bu erdemli şehir ülküsüne idealine giden yolda en önemli destekçilerimizsiniz. Kalpleri birleştirmeye, gönülleri birleştirmeye ve toplumumuzu milletimizi sevgiyle, saygıyla bir potada kavuşturmaya devam edeceğiz. Hayırlı bir hizmeti üstlendiğiniz bu dünyada da rabbim hizmetlerinize yenilerini eklemenizi kalpler kazanarak makamlarınızdan emekli olmanızı nasip eylesin. Hepinize duyduğum sevgiyi bir kez daha buradan en yüksek şekilde ifade ediyorum. Camiler ve din görevlileri haftamız kutlu olsun" dedi.

Önemli bir iş ihva ediyorsunuz

Antalya Valisi Hulusi Şahin de, Mevlid-İ Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle bir arada olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Antalya Valisi Şahin, din görevlilerinin çok önemli bir fonksiyonu ihva ettiğini, erdemli insanlar ürettiklerini, yaptıkları işin bir peygamber mesleği olduğunu söyledi. Antalya Valisi Şahin, Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutlayarak konuşmasını tamamladı. - ANTALYA