Keban ilçesine atanan savcı göreve başladı

Savcı Şura Uzun, Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olarak Keban ilçesinde göreve başladı. Uzun, Keban'ı hoş ve güzel bir Anadolu ilçesi olarak tanımlayarak, burada verimli bir şekilde görev yapacağını belirtti.

Keban ilçesine atanan savcı Şura Uzun görevine başladı.

Savcı Uzun, Sakarya Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduğunu, 2 Aralık 2020'de hakim ve savcı adayı olarak Amasya hakim adayı olarak göreve başladığını söyledi.

Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcı adaylarına yönelik kura çekimi ile ilk görev yeri olan Keban'a atandığını kaydeden Uzun, "Keban'ı hoş, güzel ve tatlı bir Anadolu ilçesi olarak gördüm. İnsanları sıcakkanlı, burada verimli bir şekilde görev yapacağımı düşünüyorum." dedi.