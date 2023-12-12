Karamollaoğlu: Hayati Tehlikesi Devam Ediyor

KARAMOLLAOĞLU: HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Karamollaoğlu, Bitmez'in hayati tehlikesinin devam ettiğini belirterek, "Doktor arkadaşlar da ifade ettiler, Meclis'te kendisine yapılabilecek bütün muameleler yapılmış. Ancak kendisi aynı zamanda şeker hastasıydı. Birtakım kalp problemleri vardı ama çalışmalarını devam ettirebiliyordu. Süratle Meclis'ten buraya nakli sağlandı. Burada hastane yetkilileri ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiler ve göstermeye devam ediyorlar. Kalp masajı yapıldı. Kendisine ayrıca bugünün teknolojisiyle yapılması icap eden bütün muameleler gerçekleştirildi. Şu anda yoğun bakıma alındı. Burada bakımı belli bir süre devam edecek. Ümit ediyoruz ki bu son gelişmeler, son teknolojilerle hayatını idame ettirecek bir noktaya gelir diye ümit ediyoruz. Zor bir rahatsızlık, zor bir hastalık. Tabii geçirdiği bu kriz de aniden olduğu için müdahale ne kadar erken olursa olsun tam olarak yeterli olmayabiliyor. Allah kendisine sağlık ve afiyet ihsan etsin. Dua ediyoruz. Ümit ederiz ki kısa zamanda sağlığına kavuşur. Hayati tehlikesi var. Çünkü yoğun bakımda zaten. Yani doktorların söyledikleri; kalpteki damarlar genelde tam olarak fonksiyonlarını yerine getiremiyor" dedi.

Umutcan ÖREN- Ali Eren İĞDE/ANKARA,