Karamollaoğlu, Eşiyle Birlikte Oyunu Kullandı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Eşim Ayşe Yasemin Hanımla birlikte oyumuzu kullandık. Şimdi oylarımıza sahip çıkacağız. Ülkemiz için hayırlı olsun” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Eşim Ayşe Yasemin Hanımla birlikte oyumuzu kullandık. Şimdi oylarımıza sahip çıkacağız. Ülkemiz için hayırlı olsun" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bugün Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için eşi Ayşe Yasemin Karamollaoğlu ile oy kullanırken çekilen fotoğraflarını Twitter hesabından paylaştı. Karamollaoğlu yaptığı paylaşıma şu notu düştü:

"Eşim Ayşe Yasemin Hanımla birlikte oyumuzu kullandık. Şimdi oylarımıza sahip çıkacağız. Ülkemiz için hayırlı olsun."