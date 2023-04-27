Karaismailoğlu: Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yılda 286 milyon TL tasarruf sağlayacak

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1700 metre uzunluğundaki Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yarın açılacağını belirterek, "Proje sayesinde zamandan 255 milyon TL, akaryakıttan 31 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 286 milyon TL tasarruf edilecek.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1700 metre uzunluğundaki Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yarın açılacağını belirterek, "Proje sayesinde zamandan 255 milyon TL, akaryakıttan 31 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 286 milyon TL tasarruf edilecek. Karbon salınımı da yılda 4 bin 224 ton azalacak" dedi.

AK Parti'den Trabzon 1'inci sıra milletvekili adayı gösterilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adana'da yapımında sona gelinen Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü şantiyesinde incelemelerde bulundu. Bakan Karaismailoğlu, Yüreğir ve Çukurova ilçelerini birbirine bağlayan 1700 metre uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun 4'üncü köprüsü olacağını, yarın da açılışının yapılacağını açıkladı. Teknolojik bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştürdüklerini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Ülkemizde son 21 yılda hayata geçirdiğimiz bütün planlamaları, her konuda olduğu gibi ulaştırma alanında da ülkemizin ve milletimizin çıkarları doğrultusunda küresel eğilimleri dikkate alarak yapıyoruz. Seyhan Nehri'nin üzerine gerdanlık gibi bir köprü inşa ederek, Akdeniz'in incisi güzel Adana'mızı dev bir esere daha kavuşturuyoruz" dedi.

Köprünün detaylarına ilişkin bilgiler veren Karaismailoğlu, "Köprümüzün 787 metresini ardgerme kiriş, 882 metresini ise çelik kiriş olarak inşa etik. 14'ü betonarme, 9'u çelik olmak üzere toplam 23 tabliyeden oluşuyor. 38 metre genişliğindeki köprümüz, karayolu trafiğine 3 gidiş 3 geliş olmak üzere 6 şeritli olarak hizmet verecek. Köprüde ayrıca 1 gidiş 1 geliş hattından oluşan demiryolu da yer alacak. Hizmete girmesiyle, şehrin kuzey bölgesindeki trafik yoğunluğunda büyük bir rahatlama olacak. Stadyum, Çukurova Üniversitesi, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Şehir Hastanesi ve mevcut Adana- Mersin Otoyolu'na kesintisiz bağlantı sağlanacak. Aynı zamanda şehir içi trafiği de çok daha güvenli hale gelecek. Ayrıca proje sayesinde zamandan 255 milyon TL, akaryakıttan 31 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 286 milyon TL tasarruf edilecek. Karbon salınımı da yılda 4 bin 224 ton azalacak" diye konuştu.