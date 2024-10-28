Kabine kritik başlıklarla toplanıyor! İşte masadaki en önemli gündem maddesi

Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine toplantısında ana gündem maddesi, Ankara'da TUSAŞ tesislerine düzenlenen terör saldırısı olacak. Enflasyonla mücadelede atılacak adımların yanı sıra yenidoğan çetesi skandalı ve İsrail'in Orta Doğu'da devam eden saldırıları da Kabine'de görüşülecek.

KABİNE'DE ANA GÜNDEM MADDESİ, TUSAŞ'A YAPILAN TERÖR SALDIRISI

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de bir araya gelecek. Toplantıda sıcak başlık, PKK'lı teröristlerin Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde TUSAŞ tesislerine düzenlediği saldırı olacak. Saldırının ardından başlatılan soruşturmada gelinen nokta, teröristlerin Türkiye'ye nasıl geldiği, silah ve mühimmatlarını ülke içinde temin edip etmediği, bir terör ağından destek alıp almadıkları hususları, Kabine toplantısında ele alınacak. Ayrıca TUSAŞ gibi kritik savunma sanayii tesislerinin koruma seviyesinin artırılması tedbirleri de konuşulacak.

Hain saldırının ardından TSK ve MİT, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerini vurdu. Saldırılarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken, PKK/YPG'nin stratejik yapıları da yerle bir edildi. Söz konusu operasyonlar hakkında toplantıda Kabine üyelerine bilgi verilmesi bekleniyor.

YENİDOĞAN ÇETESİ SKANDALI

Kabine'nin bir diğer önemli gündem maddesi ise yenidoğan çetesi skandalı olacak. Özel hastanelere yönelik alınacak yeni tedbirler, denetim adımları Kabine'de konuşulacak. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yurt genelindeki taklit tağşiş denetimleri de Kabine'de değerlendirilecek.

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER GÖRÜŞÜLECEK

Kabine toplantısında ekonomiye geniş yer ayrılacak. Yıl sonu için hedeflenen yüzde 40'lar civarındaki enflasyon oranının yakalanabilmesi için alınacak tedbirler Kabine'de ele alınacak. Dar gelirlilerin alım gücünün yükseltilmesinin yanı sıra, asgari ücrete yapılacak yeni dönem zammı hakkında da istişarelerde bulunulması bekleniyor.

İSRAİL'İN DEVAM EDEN SALDIRILARI

Öte yandan İsrail'in 1 yılı aşkın süredir devam eden Gazze'ye yönelik saldırıları, bölgede insani durumun iyileştirilmesi için atılabilecek diplomasi adımları Kabine'de değerlendirilecek. İsrail'in bölgeye yayılan saldırganlığının oluşturduğu risklere karşı alınacak önlemler de masada olacak.