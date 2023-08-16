İzmir ve Adana Valilikleri Değişti

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle İzmir Valiliğine atanan Süleyman Elban, Adana Valiliğini bırakarak yeni görev yerine giderken, Vali Yavuz Selim Köşger'de Adana'ya gelerek görevine başladı.

Geçtiğimiz günlerde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Adana Valisi Süleyman Eban İzmir'e, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise Adana'ya atanmıştı. Bu kararname gereği bugün Elban Adana'daki görevini bırakıp İzmir'e giderek orada yeni görevine başladı. Elban, bundan 3 yıl önce 2020 yılında Adana'ya Ağrı'dan gelmişti.

Köşger, ise bugün aynı saatlerde İzmir valiliğini bırakarak yeni görev yerine Adana'ya geldi. Uçak'tan iner inmez çiçeklerle karşılanan Vali Köşger, daha sonra Adana Valiliğine geldi. Köşger burada kamu kurum müdürleri ve kaymakamlar tarafından karşılandı. Daha sonra kendisini bekleyen polis mangasını selamladı. Karşılama töreninin ardından makamına geçen Vali Köşger, gazetecilere, Adana'nın önemli potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Köşger, kenti daha ileriye taşımak için çalışacaklarını belirterek, "Bize ayrılan bu süreyi en iyi şekilde değerlendirme, verimli kullanma hedefinde ve idealindeyiz. İnşallah bunu da başaracağımıza inanıyorum. Bugün beni karşılayan simalardan aldığım pozitif enerji bana bunu yapabileceğimizi gösteriyor. İnşallah hep birlikte güzel işler yapacağız." diye konuştu - ADANA