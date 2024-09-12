İZMİR Özgür Özel: 'İzmir 5 yıl boyunca çok güzel hizmetler görecek'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Bornova'daki programını Çamdibi Atatürk Parkı'nda sürdürdü. Toplu açılış ve temel atma törenine katılan Özel, Kızım Türkiye'den ayrılacak. 6 ay kızımı göremeyeceğiz. Bunun için bir günlüğüne Manisa'ya geldim. Bornova Belediyemizin de uzun zamandır bekleyen açılışları vardı. Davet edilince bugünü aileme ayırmak istediğimi söyledim. Ömer, 'Burası da aile Çamdibi'ne gidiyoruz' deyince suyun öteki tarafından Bulgaristan'dan, Makedonya'dan, Bosna-Hersek'ten gelen akrabalarım olunca koşa koşa geldim. 2 kişiden birinin oyunu aldığımız bir ilçedeyiz. Seçimlerden önce 'Ömer'e inanın. Sizi mahcup etmeyeceğiz' dedik. 5 yıl sonra değil 5 ay sonra Bornova'da neler yapıldığını konuştuğumuz, çok sayıda açılış yaptığımız ve bundan sonrası için de temeller attığımız bir törendeyiz. İlk beş ayda bunlar yapılabildi ve bunlara niyet edildi, temelleri atıldıysa bundan sonra Bornova ve İzmir 5 yıl boyunca çok güzel hizmetler görecek dedi.

'TÜRKİYE'Yİ BAĞRIMIZA BASIYORUZ'

Özel, 18 açılış ve temel atma yapacağını belirterek, "Sarnıç köyünde cami, içerisine girilmeyecek durumda ve depreme dayanıksızdı. Muhtar ve müftülüğün talebi üzerine Ömer kardeşim proje hazırladı. Alt taraf şadırvan, üst tarafı Mescid-i Aksa'yı model alan bir camiyle Filistin'e dayanışma duygularımızı gönderiyoruz. Seçimlerden önce sıkışınca 'Efendim bunlar gelirse bayrağı indirecek, bunlar gelirse ezanı dindirecekler. Bunlar gelirse vatanı böldürecekler' diyen iftiracılara inat, camiyi de açıyoruz, ezanı da okutuyoruz, bayrağı da göndere çekiyoruz. Biz bu ülkedeki herkesin inancına, doğduğu yere, etnik kökenine göre değil, hiç kimseyi ayırmadan biz Bornova'yı, İzmir'i, Türkiye'yi bağrımıza basıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi budur. Bundan büyük gurur duyuyorum diye konuştu.

'BİR ELİN VERDİĞİNİ ÖBÜR ELİN GÖRMEDİĞİ BİR KART VERDİLER'

Bornova'da hayata geçirilen sosyal marketleri ziyaret ettiğini anlatan Özel, "Ülke genelinde 412 belediyede Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımızla halka hizmet sunuyoruz. Pandemide, doğal afetlerde milletin yanında duruyoruz. İktidarın neden olduğu ekonomik krizde vatandaşımızın yaşadığı sıkıntılarda sosyal projelerle, sosyal belediyecilik anlayışıyla onların yanında duruyoruz. Mahalleye bir tane araba çekip partinin mahalle başkanını çağırıp, 'AK Parti'ye üye olanın önüne kömür atın' gidip evine kapıdan gitmiyoruz. Evlere buğday dağıtalım, bulgur dağıtalım, makarna dağıtalım, un dağıtalım. Yoksulluğu yönetelim. Oylarını alalım diye bakmıyoruz. Ömer bizi kent markete götürdü. Market arabasını aldım. Elime hiçbirinizin kime verildiğini bilmediği, bir elin verdiğini öbür elin görmediği bir kart verdiler. Yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcımız Gökhan Zeybek, bir aileye ne lazımsa aldı. Araba doldu. 52 kredi kullandık, 68 krediniz daha var dendi. Uygar bir şekilde yoksulluğumuz yüzümüze vurulmadan, birilerine 'Bak partiye üye oldun da boğazından iki lokma ekmek geçecek' demeden, kim olduğuna, hangi partiye oy verdiğine bakmadan bir sosyal yardımın nasıl yapılacağını Ömer bugün bütün Türkiye'ye gösterdi dedi.

'VATANDAŞI DİNLEYİP DERDİ ÇÖZME DÖNEMİ'

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü "İktidara da görevini hatırlatıyoruz. Bizim işimiz kent lokantası, kent market, asfalt. Bizim işimiz bir tek çocuğun yatağa aç girmemesi, yaşlılarımıza sahip çıkmak, kreş, anaokulu bizim işimiz. Bizim işimiz olmasa da eğer devlet eksik kaldıysa; cami, okul yapmak. İktidarın işi işsizliğe çare bulmak, enflasyonu düşürmek, enflasyonu sıfıra getirmek. Bunların işi hayat pahalılığını durdurmak. Oysa bunlarla hiç uğraşmayanlar bambaşka işlerle uğraşıyorlar. Aydın'dan gelen hayvansever kardeşimi oturttuğumuz gibi daha önce Dilruba'yı oturtmuştuk. Dilruba'ya 'Söylediğin sözde kalbi kırılanlar olabilir, dikkat edelim' dedim. Birini kırıp, itip üzersek, bu ülkede yeniden kutuplaşmaya yol açarsak birilerinin istifade etmeye çalıştığı duruma dönüşmesin. O günden sonra 'Vay efendim Dilruba'yı yanına oturttular' dediler. Üstünden 8 gün geçti. Teğmenlerin yemin törenindeki kılıç çatma hadiselerini yeniden gündeme getirdiler. AK Parti iktidarı baş aşağı gidiyor. İlk kez kurulduktan sonra ikinci parti oldu. Çünkü CHP Türkiye'nin birinci partisi oldu. Tayyip Bey bu kötüye gidişi gördü ve kutuplaşma çıkartmak istiyor. Ama teğmenlerden ama Dilruba'dan çıkartıyor. Tek amacı var kavga, gerginlik çıkarmak. Açlığı yoksulluğu unutturmak istiyor. Öyle ucuz, bedava siyaset, yoksulluğu bitirmeden, işsizliği çözmeden oyları toplamak sarayda sefa sürme dönemi bitti. Şimdi dönem vatandaşı dinleyip derdi çözme dönemi. Biliyorum sen çözümün değil sorunun adresisin ama bu sorunların çözümünün var bir adresi onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi.

'İKTİDAR KESİNLİKLE EKONOMİYİ İYİ YÖNETEMEMEKTEDİR'

Özel, "O yüzden dün çıkmış diyor ki enflasyonu tek haneli rakamlara indireceğim. Bunu ilk söylediğinde yıl 2017'ydi. 7 yıldır millete aynı sözü veriyor, tutmuyor ve tutamaz. Bu sene sonları hedefleri 38'di. 41 olarak düzenlemişler, kimse 50 altı beklemiyor ama hala tek hane diyorlar. Bu enflasyon hesabını Tayyip Bey, kendi denetimine aldığı TÜİK'e yaptırıyor. TÜİK neyin kısaltması Tayyip Bey'i üzmeyen istatistik kurumu. Tayyip Bey'i üzmüyor ama çalışanları, emekliyi üzüyor. Enflasyon 0 olursa fiyatlar sabitlenir, yüzde 50 enflasyon demek 100 lira malın seneye 150 lira olması demektir. Bu gerçekliği kimse göz ardı etmemelidir. Bu iktidar kesinlikle ekonomiyi iyi yönetememektedir. Bu iktidarın süresi dolmuştur. Ülkeye verecek hiçbir şeyi yoktur. Biz asla ve asla kutuplaşmanın oyununa gelmeyeceğiz. Dilruba AK Parti seçmenine laf etti, 'Özgür Özel özür dilesin' diyor. Ben CHP Genel Başkanıyım, özür dileyecek bir şey söylemedim. AK Partilileri kıracak bir şey söylemedim ama o kızımız üzdüyse onun adına o sözleri ben telafi ederim, ben özür dilerim, yeter ki bu memlekette kalbi kırık vatandaş kalmasın. Çünkü onların hedefi bizim birbirimizle tartışmamız. Çok kazanandan çok, az kazanandan az ve hiç kazanmayandan hiç vergi alınmayacağı düzen kurulana kadar, hepinizin evladı istediği gibi bir işte çalışana, herkesin çocuğu en iyi okullarda ücretsiz okuyana kadar CHP'nin mücadelesi durmayacak dedi.

'MUSTAFA KEMAL'İN ASKERİYİZ'

Özel konuşmasının devamında, "Ömer Çelik çıkmış diyor ki 'Özgür Bey Harbiyeli teğmenler ile imam hatiplileri karşı karşıya getirmeye çalıştı' ben hayatımda bu kadar utanç verici yalan görmedim. Ben 'Ey Erdoğan, teğmenler kılıç çatalı bir hafta oldu, 8 gün sustun ve sonra çıkıp dünyanın lafını ettin. Çünkü sana 'Kavga çıkartmamız lazım, normalleşme CHP'ye yarıyor' dediler. Sen bunu yapıp alkış aldın ve imam hatiple teğmenleri karşı karşıya gösterdin. 'İmam hatipliler de teğmenler de bu ülkenin evladılar. Onları ayrıştırmaya gerek yok' dedim. Ömer Çelik de aynı şeyi söyledi. Ömer Bey o laf benim lafım. Teğmenler 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' demiş. Ondan rahatsız olmuşlar. Bu ülkede tüm teğmenler öyle söylüyorsa korkacak bir şey yok, Türkiye'nin düşmanları korksun. Ama bir tanesi bile söyleyemiyorsa oturup düşünmek lazım. O nedenle gençlik kolları değil Gazi Mustafa Kemal'in hemşehrileri söylüyor, hepimiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Yanındakiler seni yanıltıyor. 'Türkiye'de kavga olursa kazanırız, olmazsa CHP kazanır' diyorlar. Kavgadan ne AK Parti ne CHP kazanır ama bütün millet kaybeder. Bu ülke artık kavga, gerginlik istemiyor. CHP'liler olarak gencimiz de kadın kollarımız da yöneticilerimiz de vekillerimiz de son derece dikkatli olacağız. Onlar kavga isteseler etmeyeceğiz, küfretseler cevap vermeyeceğiz ve hiçbir gerginliğin tarafı olmayacağız. Size söz veriyorum böyle olduğumuz taktirde bir seneyi biraz geçsin hep birlikte iktidar olacağız açıklamalarında bulundu.

'ALIM GÜCÜNÜ BUGÜNÜN 10 KATINA ÇIKARTACAĞIZ'

CHP'nin iktidarında yapılacakları anlatan Özgür Özel, "CHP'nin yerel yönetimde yaptığı her doğru iş, vatandaşın gönlünde bizi bir mertebe daha yukarı çıkartıyor. Paradan 6 sıfır atmakla övünüyorlar ama maaşlardan da gelirden, giderden, fiyattan da 6 sıfır attılar. Gelirden de 6 sıfır giderden de 6 sıfır atmayacağız. Biz bir tane sıfır atacağız ama sadece fiyatlardan. Maaşlardan sıfır atmadan giderlerden atacağız. CHP iktidarında alım gücünü bugünün 10 katına çıkartacağız. Güçlü vergi, güçlü istihdam, sanayileşme, güçlü ve katma değerli sanayinin inşasını hep birlikte hazırlıyoruz. CHP, geminin ilk kaptanının hedefi doğrultulunda gidecek ve AB'ye tam üye olacak. Paranın değerini artırmanın yolu AB'ye girmektir. Her geçen gün iktidara biraz daha yaklaştığımızı göreceksiniz dedi.

'TÜRKİYE'DE BİR DEĞİŞİM DEVRİMİ YAŞANDI'

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise "Türkiye'de bir değişim devrimi yaşandı. Anadolu'nun bozkırı sarıdan kırmızıya döndü. Bu devrimin temel anahtar kelimesi 'değişim'di. Temel mottosu 'değişim'di. Bizlere de Sayın Genel Başkanımız bir görev verdi. Bu değişimi topluma vatandaşlarımıza hissettirmekti. Biz de bu görevi yerine getirebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Benim ve diğer belediye başkanı arkadaşlarımın yönettiği ilçelerde her yer asfaltlanacak. Her yerdeki spor alanları layık olduğunuz, ihtiyaç duyduğunuz şekilde olacak. Vatandaşlarımızın yatağa aç girmemesi için sosyal yardımlarımızı en üst en üst seviyede hayata geçireceğiz. Bizim bu memlekete getirmemiz gereken bir iktidar var diye konuştu.