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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, oyunu kullandı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, oyunu kullandı

Politika Haberleri

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Seferihisar'da kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Seferihisar'da kullandı.

Ulamış Ortaokulundaki 1124 numaralı sandıkta oyunu kullanan Soyer, daha sonra eşi Neptün Soyer'le birlikte annesi Güneş Soyer'i ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Annesiyle birlikte İzmir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne giden Soyer, Güneş Soyer'e oy kullanma işleminde eşlik etti.

Soyer, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de seçimlerin her zaman büyük bir olgunlukla geçtiğini belirterek, "İnsanlar büyük bir olgunlukla seçim sandığına giderler, oylarını kullanırlar. Bugün çok büyük bir kalabalık var. İnsanlar bayrama gider gibi, adeta bir demokrasi bayramı yaşar gibi sandık başındalar. Bugün Anneler Günü olduğu için inşallah sandıktan annelerimize hediye edeceğimiz güzel bir gelecek çıkacak." dedi.

Kaynak: AA / Halil Fidan - Politika

İzmir Büyükşehir Belediyesi Seferihisar Tunç Soyer Politika Haberler

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