İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu: İYİ Partinin güneşi asla sönmeyecektir

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve genel başkan adayı Müsavat Dervişoğlu, "Biliyorum derdimiz var, kırgınlıklarımız var, dargınlıklarımız var. Birleşmeli ve aşmalıyız, onun için geliyoruz. İYİ Partinin güneşi asla sönmeyecektir." dedi.

ATO Congresium'da düzenlenen partisinin 5. olağanüstü kurultayında konuşan Dervişoğlu, hikayesi olan bir partinin mensupları olduklarını belirterek, büyük bir demokrasi mücadelesiyle yola çıktıklarını söyledi.

Dervişoğlu, kendilerine "parti kuramayacaklarının" söylenmesine rağmen partililerin emeği ve alın teri ile partiyi kurduklarını ve Meclis'te yer aldıklarını belirtti.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde başarılı olamadıklarını aktaran Dervişoğlu, henüz öz eleştiri yapamadan bu kongre ile karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

"İYİ Partinin güneşi asla sönmeyecektir"

Dervişoğlu, kongrenin sadece İYİ Partililerin değil büyük Türk milletinin gözünü diktiği bir kongre olduğunu belirterek, "Kongrenin öncesinde yaşanan süreci takip ettiyseniz görmüşsünüzdür, başka partilerdeki gibi taraftarlaşma olmamıştır. Yine başka partilerde olduğu gibi yalan, fitne, iftira sokağa dökülmemiştir. Bütün adaylarımız kendilerine yakışan, demokrasi geleneklerimize uygun, iyiler ve cesurlar hareketinin siyasi ahlakıyla mütenasip bir tavır ve davranış sergilemişlerdir." diye konuştu.

Bu kongrenin sonucunda İYİ Partinin karşı karşıya olduğu sorunların aşılması ve yaraların sarılması için çaba sarf edeceklerini dile getiren Dervişoğlu, "Biliyorum derdimiz var, kırgınlıklarımız var, dargınlıklarımız var. Birleşmeli ve aşmalıyız, onun için geliyoruz. İYİ Partinin güneşi asla sönmeyecektir." ifadesini kullandı.

Dervişoğlu, yerel seçimleri kaybettiklerini ama 2028'de Türkiye'nin iktidarına talip olacak enerjide ve dinamizmde bir parti olduklarını bildirdi.

Türkiye'nin doğru yönetilmeye ve İYİ Partiye ihtiyacı olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, Türk milletinin İYİ Partiden umut beklediğini söyledi.

Kongrenin İYİ Partinin sorunlarını konuşmak ve sakin limana taşımak için yapıldığını ifade eden Dervişoğlu, "O limanda sorunlarımızı çözüp, yeni kadrolarımızı kurup bir iktidar yolculuğu başlatmak mecburiyetindeyiz. O gemi iktidar yolculuğuna çıkmalı. O geminin yelkenlerini sizler şişirmelisiniz. Sizin şişirdiğiniz yelkenlerle, fırtınalı denizlerle, bu iktidarla mücadele etmenin yol haritasını çizmeliyiz." diye konuştu.

"Akşener'i tartışmak, esasen İYİ Partiyi tartışmak anlamına gelecektir"

Dervişoğlu, Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyet nerede konumlandıysa İYİ Partinin de orada konumlanacağını söyledi.

İYİ Partinin kuruluşunda herkesin emeği, mücadelesi ve teri olduğunu belirten Dervişoğlu, "En büyük emek, en büyük alın teri muhterem genel başkanımız Sayın Meral Akşener Hanımefendi'ye aittir. O sebeple Sayın Meral Akşener'i tartışmak ve tartışmaya açmak, esasen İYİ Partiyi tartışmak anlamına gelecektir." ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, kazanan kim olursa olsun, kongre salonundan tüm genel başkan adaylarının koluna girerek çıkacağını söyledi.

"81 vilayette gönül köprülerini yeniden kuracağım"

Genel başkan adayı Tolga Akalın ise partinin kuruluşundan beri bazı sıkıntıları bulunduğunu belirterek, 6,5 yıllık siyasi geçmişi olan partinin bugün 5. olağanüstü kurultayını yaptığına dikkati çekti.

Bu politik süreçte gönül köprülerinin ciddi zarar gördüğünü ifade eden Akalın, şöyle devam etti:

"İktidar yürüyüşünü başlatabilmek için önce bu gönül köprülerinin tamir edilmesine ihtiyaç var. Yıl sonuna kadar bu gönül köprülerinin yeniden tesis edilmesi gereken dönem. Beni genel başkanlığınızla şereflendirirseniz bu yıl sonuna kadar 81 vilayette bu gönül köprülerini yeniden kuracağım. Ne yazık ki ah aldık. Haksızlığa uğradığından dolayı bize iyi niyetlerle gelmiş binlerce, on binlerce insanın ahını aldık. Bu insanlarla helalleşmediğimiz müddetçe iktidar yürüyüşü başlatamayız. Bu insanları, bu muazzam birikimi yeniden partimize davet edeceğiz."

Sorunların çoğunun kurumsallaşılamadığı için yaşandığını belirten Akalın, "Bizim kurumsallaşma hadisesi sorunumuzu çözmemiz lazım. Önümüzdeki dönemde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni sizlerle omuz omuza yöneteceğimiz bir siyasi liderliğe talibim. Bana elinizi uzatın. Size söz veriyorum önümüz açık, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni en geç 2028'de iyiler ve cesurlar hareketi olarak birlikte yöneteceğiz." ifadelerini kullandı.