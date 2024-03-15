Meral Akşener: Seçimlerde milletin derdi konuşulmuyor

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bir taraf diyor ki 'Bize oy verin, aksi takdirde Tayyip Erdoğan kalır.' Öbür taraf diyor ki 'Bize oy verin, DEM'liler gelir.' Şimdi böyle bir durumda seçmenin konuşulmadığı, milletin derdinin konuşulmadığı, Bursa'nın derdinin konuşulmadığı seçimler olur ve sonuçta bu millet çırak çıkar." dedi.

Akşener, partisinin il başkanlığınca Osmangazi ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Bursa Öğretmen Okulundan mezun olduğunu, gençliğinin bu şehirde geçtiğini anlattı.

Türkiye'ye nefes aldırmak üzere İYİ Parti olarak yola çıktıklarını dile getiren Akşener, "Sıfırdan bir yolculuğu başlatan çok değerli kahraman arkadaşlarımın yol başçısı olarak öne koydukları Türkiye'nin ilk kadın genel başkanıyım. Yani birlikte sıfırdan kurduğumuz ve sonra da seçimlerde milletimizin teveccühüyle bir grup kurduğumuz İYİ Partinin Genel Başkanı olarak Bursa'da ve bu yolculukta irademin güçlü olmasını, pek çok haksızlığa, pek çok iftiraya, pek çok tehdide karşı yılmamayı ben Bursa Öğretmen Okulunda öğrendim. Dolayısıyla iyi ki Bursa'dayım, iyi ki sizinleyim." diye konuştu.

Akşener, Türkiye'ye nefes aldırmak için kendilerinden vazgeçtiklerini ifade etti.

Kazandırdıklarını, kazanmamayı tercih ettiklerini vurgulayan Akşener, "Ülkemiz bu kazançlar üzerine bu ucube sistemden kurtulur zannettik ama sonra anladık ki meğer bu tahterevalli kavgasından herkes memnunmuş. Bir taraf diyor ki 'Bize oy verin, aksi takdirde Tayyip Erdoğan kalır.' Öbür taraf diyor ki 'Bize oy verin, DEM'liler gelir.' Şimdi böyle bir durumda seçmenin konuşulmadığı, milletin derdinin konuşulmadığı, Bursa'nın derdinin konuşulmadığı seçimler olur ve sonuçta bu millet çırak çıkar." değerlendirmesinde bulundu.

Akşener, televizyonda izlediği bir programdaki ekonomistin, kendisinin hiç ekonomiden bahsetmediğini, sürekli emeklilerin durumunu dile getirdiğini söylediğini aktardı.

Emeklilerden bahsetmeyi sürdüreceğini bildiren Akşener, "Sayın Erdoğan'a bir kez daha sesleniyorum. Cumhurbaşkanı olarak her şey elinizde. Emeklilerimize bayramda 7 bin lira ikramiye vereceksin. 11 bin lira seyyanen zam yapacaksın. Sonra en düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine getireceksin. Bu seçime kadar bunu yap oylar senin olsun ama yapmıyorsan, emeklinin maaşını artırmıyorsan ben emeklinin oyuna talibim." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selçuk Türkoğlu da 17 ilçedeki arkadaşlarıyla Bursa için zor, cesur kararları alabilmek için aday olduklarını belirtti.

İftar programına, İYİ Parti il ve ilçe teşkilatları ile ilçe belediye başkan adayları katıldı.

Akşener, iftar öncesi Orhangazi ve Gemlik ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulundu, partisinin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Selçuk Türkoğlu, Orhangazi Belediye Başkan adayı İsmail Kaya ve Gemlik Belediye Başkan adayı Ertuğrul Yavuz'a destek istedi.