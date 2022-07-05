İsveç ve Finlandiya NATO üyeliği katılım protokollerini imzaladı

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya davet edilmesinin ardından iki ülke temsilcileri Belçika'daki NATO Karargahı'nda NATO üyeliği katılım protokollerini imzaladı.

Türkiye'nin, İspanya'nın başkenti Madrid'de 29-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nda İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yeşil ışık yakmasının ardından söz konusu ülkeler NATO'ya davet edilmiş ve iki ülkenin NATO'ya katılım müzakerelerinin tamamlandığı bildirilmişti. Bugün NATO karargahında NATO üyesi 30 ülkenin temsilcilerinin katılımı ile İsveç ve Finlandiya'nın katılım protokollerini imzalandı. Protokolün imzalanmasının ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için onay sürecinin başladığını söyledi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika