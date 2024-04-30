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İsrail İçişleri Bakanı, UNRWA Genel Komiserinin vize başvurusunu reddetti

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İsrail İçişleri Bakanı Moshe Arbel'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin ülkeye yaptığı vize başvurusunu reddettiği bildirildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail İçişleri Bakanı Moshe Arbel'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin ülkeye yaptığı vize başvurusunu reddettiği aktarıldı.

İsrail ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), arasındaki gerginlik devam ediyor. İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail İçişleri Bakanı Moshe Arbel'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin ülkeye yaptığı vize başvurusunu reddettiği aktarılarak, Lazzarini'nin Gazze Şeridi'ni ziyaret etmek için İsrail'e giriş yapmak istediği ifade edildi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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