Isparta Belediye Başkanı Köyün Taleplerini Geri Çevirmiyor

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Eğirdir ilçesine bağlı Bağıllı köyündeki Merkez Caminin yağmur oluklarının değiştirilmesi, muhtarlığa ait kamu binalarının boyanması, kilit parke taşı ve çocuk oyun parkı talebini geri çevirmedi. Bağıllı Köyü Muhtarı Fevzi Özdamar, "Başkanımızın köylere verdiği değerin farkındayız. Bizi hiçbir zaman geri çevirmedi, her zaman halkının yanında oldu" dedi.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, göreve geldiği günden bu yana şehre kazandırdığı proje ve yatırımların yanı sıra köylerden gelen talepleri de geri çevirmiyor. Bu çerçevede Isparta Belediyesi tarafından Eğirdir İlçesine bağlı Bağıllı Köyünde Merkez Camiinin oluklarının değiştirilmesi, muhtarlığa ait kamu binalarının boyanması, kilit parke taşı ve çocuk oyun parkı talebi de yerine getirildi. Caminin kötü durumdaki yağmur olukları değiştirilirken, muhtarlığa ait kamu binalarının iç ve dış cepheleri boyandı, istenen bölgeye kilit parke taşı döşendi, çocuk oyun parkının montajı yapıldı.

Bağıllı Köyü Muhtarı Fevzi Özdamar, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e göreve geldiği günden bu yana sorumluluk alanında olmamasına rağmen köylerinin taleplerini ilettiklerini belirterek, Başkan Başdeğirmen'in kendilerini hiçbir zaman geri çevirmediğini söyledi. Özdamar, "Belediye Başkanımız muhtarlığın iç ve dış cephe boyalarında, oluk bakımlarında her zaman bize destek verdi. Kilit parke taşında ve çocuk oyun parkı desteğini de aldık. Köyümüzdeki Merkez Camiimizin olukları eskimişti. Bu konuyla ilgili Belediye Başkanımızın kapısını çaldık, bizi geri çevirmeden gerekli birimlere talimat verdi. Çalışmalar yapıldı. Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen gerek şehir merkezinde gerekse köyümüzde oturan vatandaşlarımıza evde sağlık hizmetleri sunuyor. Gece gündüz şehirden şehre hasta nakil için aradığımızda kendisi olumlu cevap vererek, gereğini yapmıştır. Yapılan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen'e şahsım ve köylüm adına teşekkür ederim. Yüksek başarılarının devamını dilerim. Her daim başkanımız bizim yanımızda oldu, biz de kendisinin yanında olmaya devam edeceğiz. Bağıllı olarak değil, Eğirdir köy muhtarlarımızın adına da bir teşekkürü borç biliyorum. Köy muhtarlarımız gittiği zaman 'bu özel idare alanında kalıyor, benim sorumluluk alanım değil' demeden hep gereğini yapmıştır. Köylere verdiği değerin farkındayız. Bizi hiç geri çevirmedi her zaman halkının yanında oldu. Kendisine teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum" dedi. - ISPARTA